В музее Эльдара Рязанова расскажут о зрительском смехе и немом кино

В воскресенье, 18 июля, в музее Э. А. Рязанова (Самара, ул. Фрунзе, 120) пройдет лекторий "История смеха в кино. Встреча первая".
Лектор Олег Горяинов — киновед, кандидат юридических наук, главный научный сотрудник музея Эльдара Рязанова расскажет о двух главных фигурах эпохи немого кино.
Американский кинематограф 20-х годов был не менее оригинальным и новаторским, чем революционная эпоха советского кино-авангарда. Фильмы Нового света покоряли зрителей иными методами — менее радикальными и жесткими, но более хитрыми и тонкими. Чарли Чаплин и Бастер Китон — одни из главных создателей языка искусства кино и величайшие фигуры, ответственные за феномен зрительского смеха. В чем особенности эстетики Чаплина и Китона? Были они соперниками или союзниками? Какова природа смеха вообще и можно ли о ней узнать из работ легендарных постановщиков?
Цена — 100 рублей. Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?