В музее Эльдара Рязанова расскажут о зрительском смехе и немом кино

В воскресенье, 18 июля, в музее Э. А. Рязанова (Самара, ул. Фрунзе, 120) пройдет лекторий "История смеха в кино. Встреча первая".

Лектор Олег Горяинов — киновед, кандидат юридических наук, главный научный сотрудник музея Эльдара Рязанова расскажет о двух главных фигурах эпохи немого кино.

Американский кинематограф 20-х годов был не менее оригинальным и новаторским, чем революционная эпоха советского кино-авангарда. Фильмы Нового света покоряли зрителей иными методами — менее радикальными и жесткими, но более хитрыми и тонкими. Чарли Чаплин и Бастер Китон — одни из главных создателей языка искусства кино и величайшие фигуры, ответственные за феномен зрительского смеха. В чем особенности эстетики Чаплина и Китона? Были они соперниками или союзниками? Какова природа смеха вообще и можно ли о ней узнать из работ легендарных постановщиков?

Цена — 100 рублей. Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16.