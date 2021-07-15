16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Виктор Кудряшов принял участие во всероссийском заседании комиссии по региональному развитию Правительства РФ Строительство ледового Дворца спорта на ул. Молодогвардейской близится к завершению Председатель областного правительства завершил вакцинацию от коронавирусной инфекции Глава самарского минпрома Андрей Шамин лишился приставки "врио" В Самарской области могут ввести COVID-паспорта для предприятий

Облправительство Власть и политика

Виктор Кудряшов принял участие во всероссийском заседании комиссии по региональному развитию Правительства РФ

САМАРА. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 15 июля, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов принял участие в заседании президиума штаба комиссии по региональному развитию в РФ, которое провел заместитель председателя Правительства РФ, председатель президиума правительственной комиссии Марат Хуснуллин.

Заседание, в котором приняли участие руководители 85 регионов РФ, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, заместитель министра экономического развития РФ Сергей Галкин и первый заместитель министра финансов Российской Федерации Леонид Горнин, прошло в режиме видеоконференцсвязи.

Участники штаба обсудили порядок предоставления субъектам Российской Федерации инфраструктурных бюджетных кредитов, а также критерии их отбора и ранжирования. Напомним, решение о предоставлении регионам кредитов сроком на 15 лет под 3% годовых на масштабное обновление инфраструктуры было озвучено в Послании президента РФ Владимира Путина.

Как отмечал губернатор Дмитрий Азаров, Самарская область относится к числу регионов, которые последовательно работали над снижением государственного долга. По оценкам главы региона, Самарская область может привлечь на обновление инфраструктуры не менее 12 млрд рублей.

В регионе уже разработан ряд проектов, которые могут претендовать на получение средств по программе инфраструктурных кредитов. Это проект организации ускоренного пассажирского железнодорожного сообщения по маршруту Самара — аэропорт Курумоч — Тольятти, строительство проспекта Карла Маркса (магистраль "Центральная") в Самаре, проект развития метрополитена в областном центре, обновления парка подвижного состава пассажирских предприятий.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства регион подготовил проект реновации коммунальной инфраструктуры в исторической части г. о. Самара. Есть подробные планы развития туристско-рекреационного кластера "Самарская Лука", создания паломнического центра в селе Ташла Ставропольского района. В строительной сфере регион поборется за проект комплексной застройки территории в районе стадиона "Солидарность-Арена". 

"Самарская область готова представить на рассмотрение федерального центра ряд проектов по развитию инфраструктуры. Необходимо в кратчайшие сроки проанализировать наши предложения, оценить их соответствие критериям Правительства РФ, с тем, чтобы уже в ближайшее время направить заявки в федеральный центр", — подчеркнул Виктор Кудряшов.
По итогам совещания председатель регионального Правительства дал соответствующие поручения областным министерствам экономического развития, строительства, ЖКХ и транспорта.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2021 07:18 Глава самарского минстроя Евгений Чудаев ушел в отставку

Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.

Елена Андреева 11 октября 2018 10:36 Врио министра образования Владимир Пылев покидает свой пост

Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.

Екатерина Антоненко 09 октября 2018 08:43 Врио министра образования Владимир Пылев покидает свой пост

Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:58 Дмитрий Азаров предложил Николаю Брусникину возглавить региональный минпром

Долгий путь.

Dmitry Lakotsenin 13 августа 2015 15:32 Прокуратура потребовала от минлесхоза поставить на кадастровый учет памятники природы

Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1