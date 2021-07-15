Виктор Кудряшов принял участие во всероссийском заседании комиссии по региональному развитию Правительства РФ

В четверг, 15 июля, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов принял участие в заседании президиума штаба комиссии по региональному развитию в РФ, которое провел заместитель председателя Правительства РФ, председатель президиума правительственной комиссии Марат Хуснуллин.

Заседание, в котором приняли участие руководители 85 регионов РФ, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, заместитель министра экономического развития РФ Сергей Галкин и первый заместитель министра финансов Российской Федерации Леонид Горнин, прошло в режиме видеоконференцсвязи.

Участники штаба обсудили порядок предоставления субъектам Российской Федерации инфраструктурных бюджетных кредитов, а также критерии их отбора и ранжирования. Напомним, решение о предоставлении регионам кредитов сроком на 15 лет под 3% годовых на масштабное обновление инфраструктуры было озвучено в Послании президента РФ Владимира Путина.

Как отмечал губернатор Дмитрий Азаров, Самарская область относится к числу регионов, которые последовательно работали над снижением государственного долга. По оценкам главы региона, Самарская область может привлечь на обновление инфраструктуры не менее 12 млрд рублей.

В регионе уже разработан ряд проектов, которые могут претендовать на получение средств по программе инфраструктурных кредитов. Это проект организации ускоренного пассажирского железнодорожного сообщения по маршруту Самара — аэропорт Курумоч — Тольятти, строительство проспекта Карла Маркса (магистраль "Центральная") в Самаре, проект развития метрополитена в областном центре, обновления парка подвижного состава пассажирских предприятий.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства регион подготовил проект реновации коммунальной инфраструктуры в исторической части г. о. Самара. Есть подробные планы развития туристско-рекреационного кластера "Самарская Лука", создания паломнического центра в селе Ташла Ставропольского района. В строительной сфере регион поборется за проект комплексной застройки территории в районе стадиона "Солидарность-Арена".

"Самарская область готова представить на рассмотрение федерального центра ряд проектов по развитию инфраструктуры. Необходимо в кратчайшие сроки проанализировать наши предложения, оценить их соответствие критериям Правительства РФ, с тем, чтобы уже в ближайшее время направить заявки в федеральный центр", — подчеркнул Виктор Кудряшов.

По итогам совещания председатель регионального Правительства дал соответствующие поручения областным министерствам экономического развития, строительства, ЖКХ и транспорта.