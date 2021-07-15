Виктор Кудряшов принял участие во всероссийском заседании комиссии по региональному развитию Правительства РФ

В четверг, 15 июля, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов принял участие в заседании президиума штаба комиссии по региональному развитию в РФ, которое провел заместитель председателя Правительства РФ, председатель президиума правительственной комиссии Марат Хуснуллин.
Заседание, в котором приняли участие руководители 85 регионов РФ, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, заместитель министра экономического развития РФ Сергей Галкин и первый заместитель министра финансов Российской Федерации Леонид Горнин, прошло в режиме видеоконференцсвязи.
Участники штаба обсудили порядок предоставления субъектам Российской Федерации инфраструктурных бюджетных кредитов, а также критерии их отбора и ранжирования. Напомним, решение о предоставлении регионам кредитов сроком на 15 лет под 3% годовых на масштабное обновление инфраструктуры было озвучено в Послании президента РФ Владимира Путина.
Как отмечал губернатор Дмитрий Азаров, Самарская область относится к числу регионов, которые последовательно работали над снижением государственного долга. По оценкам главы региона, Самарская область может привлечь на обновление инфраструктуры не менее 12 млрд рублей.
В регионе уже разработан ряд проектов, которые могут претендовать на получение средств по программе инфраструктурных кредитов. Это проект организации ускоренного пассажирского железнодорожного сообщения по маршруту Самара — аэропорт Курумоч — Тольятти, строительство проспекта Карла Маркса (магистраль "Центральная") в Самаре, проект развития метрополитена в областном центре, обновления парка подвижного состава пассажирских предприятий.
В сфере жилищно-коммунального хозяйства регион подготовил проект реновации коммунальной инфраструктуры в исторической части г. о. Самара. Есть подробные планы развития туристско-рекреационного кластера "Самарская Лука", создания паломнического центра в селе Ташла Ставропольского района. В строительной сфере регион поборется за проект комплексной застройки территории в районе стадиона "Солидарность-Арена".
"Самарская область готова представить на рассмотрение федерального центра ряд проектов по развитию инфраструктуры. Необходимо в кратчайшие сроки проанализировать наши предложения, оценить их соответствие критериям Правительства РФ, с тем, чтобы уже в ближайшее время направить заявки в федеральный центр", — подчеркнул Виктор Кудряшов.
По итогам совещания председатель регионального Правительства дал соответствующие поручения областным министерствам экономического развития, строительства, ЖКХ и транспорта.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.