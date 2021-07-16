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Экономика и бизнес

"Жигулевская долина" принимает выездную школу региональных операторов "Сколково"

САМАРА. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Технопарк "Жигулевская долина" первым в России стал местом проведения выездной школы регоператоров "Сколково". 15–16 июля более 35 представителей регионов будут делиться лучшими практиками развития технологических проектов.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Двухдневный модуль образовательного интенсива посвящен привлечению инвестиций в технологические проекты.

В мероприятии приняли участие главный управляющий партнер по городскому развитию "ВЭБ.РФ" Ирина Макиева, вице-президент по региональному и международному развитию фонда "Сколково" Юрий Сапрыкин и министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Ирина Макиева рассказала участниками школы о возможностях группы ВЭБ.РФ, о работе ВЭБа со 100 крупнейшими городами страны по развитию городской экономики и перспективных направлениях.

"Современные города невозможно представить без инноваций. Жителям важны комфорт и оперативность в решении ежедневных задач, поэтому каждая сфера городской экономики должна быть "пронизана" технологичными идеями и решениями. В этом нам может помочь фонд "Сколково". Мы видим большие возможности во взаимодействии с региональными операторами фонда по "наполнению" городов инновационными проектами. Вместе мы сможем усилить работу по улучшению качества жизни в городах и вывести их на новый уровень развития", — отметила Ирина Макиева.

Напомним, в июле прошлого года ВЭБ.РФ и бизнес-школа СКОЛКОВО запустили программу подготовки для управленцев 100 крупнейших российских городов. Ее главная цель — улучшить качество жизни горожан благодаря реализации инвестиционных проектов в различных сферах городской экономики. От Самарской области в этой программе принимают участие Самара и Сызрань.

Вице-президент по региональному и международному развитию фонда "Сколково" Юрий Сапрыкин отметил лидерские позиции технопарка "Жигулевская долина" среди региональных операторов Сколково: "В Сколково мы регулярно собираемся с нашими коллегами из регионов, проводим обучающие программы. Сегодня мы опробовали новый опыт проведения подобных встреч — выездной формат. Для нас очень важно показать, как на практике работает не только Сколково в Москве, но и наши региональные коллеги. Технопарк "Жигулевская долина" — один из лидеров инновационного движения в России, насчитывающий более 250 резидентов, а это означает большое количество рабочих мест и высокие показатели выручки. В рейтингах Сколково он находится в тройке лидеров. Поэтому мы решили начать именно с "Жигулевской долины" — одного из самых крупных технопарков, и этот опыт наверняка будет продолжен другими встречами на территориях региональных операторов".

Итоги первого дня образовательного интенсива подвел Дмитрий Богданов: "Задачи Стратегии лидерства, обозначенной губернатором Дмитрием Азаровым, мы реализуем во всех элементах. Это в том числе развитие высокотехнологичных проектов, инновационных стартапов. В Самарской области проходит много мероприятий, в которых заинтересованы все регионы. Участники школы с помощью мозгового штурма прорабатывают лучшие технологические решения, которые могли бы лечь в основу развития инновационного предпринимательства, особенно в связке с развитием крупнейших городов России. Мы обогащаемся сами, находя новых друзей и партнеров, и при этом выступаем в роли комфортной площадки для организации полезной работы в рамках страны. Сегодня "Жигулевская долина" — это место, где самые лучшие команды по развитию инноваторов России собираются, чтобы обсудить свою стратегию, и это для нас хороший результат!"

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