Дмитрий Азаров поручил ужесточить борьбу с браконьерством в лесах и на водоемах региона

В пятницу, 16 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание общественного совета по экологической безопасности, участие в котором приняли руководители министерств, контрольно-надзорных ведомств, промышленных предприятий, главы муниципалитетов, ученые и эко-активисты.

Ряд актуальных и значимых для жителей региона экологических вопросов.рассмотрели в ходе сегодняшнего совещания. Один из них — незаконная добыча водных биологических ресурсов в регионе.

Заместитель руководителя Средневолжского территориального управления Росрыболовства Евгений Кашинцев отметил, что в прошлом году было выявлено 1286 нарушений и выписано штрафов на сумму 2,3 млн руб., а за первые шесть месяцев текущего — 738 нарушений и штрафов на сумму 1,3 млн рублей.

Кроме того, в 2020 году было изъято 4,5 т водных биоресурсов, 4611 браконьерских орудий лова. Было возбуждено 118 уголовных дел. В этом году уже изъято более 3 т незаконно выловленной рыбы и порядка 21 тыс. сетей, возбуждено 67 уголовных дел.

По словам Евгения Кашинцева, рейды в акватории рек на территории региона проводятся регулярно, особенно в период нереста — с 20 апреля по 10 июня. В результате только в этом году было выявлено 260 нарушений, изъяты 2 т водных биоресурсов.

Существуют и проблемные вопросы. Один из них — продажа сетей для ловли рыб, оборот которых был запрещен в прошлом году федеральным законом. Евгений Кашинцев предложил в каждом муниципалитете назначить ответственного человека, который бы выявлял случаи незаконной торговли сетями. Он предложил создать перечень рыболовных участков для организации любительского лова рыбы. Руководитель области поручил министру лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александру Ларионову проработать этот вопрос.

Губернатор также рекомендовал территориальному управлению Росрыболовства организовать мониторинг по продаже орудий ловли в интернет-ресурсах. Кроме того, можно было бы использовать горячую телефонную линию, в том числе в социальных сетях.

Кроме того, глава региона отметил, что очень много сетей можно обнаружить на реках региона практически каждый день. Дмитрий Азаров поручил ведомству в ежедневном режиме посылать инспекторов, которые будут собирать рыболовные сети, в наиболее популярные места. Если ежедневно такая работа будет вестись, недобросовестным рыбакам просто невыгодно будет ставить новые снасти.

"Когда люди видят в большом количестве орудия незаконного лова, это вызывает раздражение. И это отражается на оценке эффективности вашей работы, хотя она заметна, — отметил Дмитрий Азаров. — Необходимо вовлекать людей в эту работу".

Евгений Кашинцев также объяснил причину гибели рыбы в некоторых озерах области. "Отбирались пробы воды и рыбы для анализа в каждом случае. Все случаи гибели водных биоресурсов были природного, естественного характера без антропогенного влияния", — подчеркнул он.

Исполняющий обязанности руководителя департамента охоты и рыболовства Самарской области Виталий Платонов отметил, что в прошлом году возбуждено 1162 дела об административных правонарушениях, что на 15% больше, чем в 2019 году. Доля привлеченных к ответственности лиц составляет 96%. В бюджет Самарской области возмещено более 4 млн руб. в качестве компенсации вреда охотничьим ресурсам, что на 5% больше показателя 2019 года.

"По решению судов лишены права охоты 17 граждан, конфисковано 5 единиц охотничьего огнестрельного оружия. В 2020 году в правоохранительные органы направлено 31 заявление о проведении проверок по фактам незаконной охоты. По результатам возбуждено 17 уголовных дел, 7 из которых направлены в суд. По 14 материалам правоохранительными органами усматриваются признаки административного правонарушения", — доложил Виталий Платонов.

Губернатор обратил внимание на то, что некоторым гражданам выдают разрешение на охоту в соседних регионах, но они охотятся в Самарской области. Такие жалобы от людей поступили Дмитрию Азарову в Исаклинском и Клявлинском районах. По словам Платонова, там по предварительной информации орудует банда браконьеров. Буквально вчера в одном из районов было обнаружено место разделки убитых лосей. Полиция в настоящее время проводит расследование.

"Здесь должны быть решительные действия", — подчеркнул Дмитрий Азаров и потребовал провести исчерпывающую работу, чтобы найти преступников и привлечь их к ответственности в ближайшее время.

Также речь зашла о мобилизации сил и средств в летний период — самый пожароопасный сезон — в национальных парках "Самарская лука" и "Бузулукский бор". Их руководители доложили, что полностью готовы к борьбе с огнем. Однако руководитель регионального управления МЧС России Олег Бойко обратил внимание на отсутствие соглашений с ведомством на использование авиации при тушении возникающих лесных пожаров.

"Это надо делать. Мы не справимся в случае возникновения пожаров наземными силами. Есть труднодоступные места, куда добраться просто невозможно. Если вдруг такая ситуация случится, мы все равно будем привлекать авиацию, и такой вопрос возникнет. Но тогда мы потеряем больше времени на выстраивание договоренностей и обеспечение тушения, а оно — дорого", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Кроме того, губернатор поручил рассмотреть возможность установки систем видеонаблюдения в нацпарках. Напомним, благодаря этому удалось вовремя обнаружить возгорание в лесу Центрального района Тольятти.