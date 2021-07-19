Киберследователь и консультант по безопасности личного профиля: профессиям будущего обучают в ПГУТИ

Футурологи уверены — в ближайшие годы в числе самых востребованных окажутся специальности, связанные с IT и программированием. Также эксперты предрекают появление новых и развитие недавно появившихся профессий, таких как киберследователь, занятый поиском преступников и предотвращением нарушений в интернете, или IT-проповедник, в чьи задачи входит помощь в изменении мышления консерваторов.

Успех — за теми, кто сделает ставку на цифровую составляющую выбранной профессии и на актуальные технологии. Лучшая база для получения престижной и хорошо оплачиваемой профессии — высшее образование. Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) предлагает абитуриентам обучение по 10 направлениям (abitur.psuti.ru) Одно из наиболее востребованных и актуальных — "Безопасность телекоммуникационных систем".

Профиль: Безопасность телекоммуникационных систем

Студенты профиля "Безопасность телекоммуникационных систем" в ходе обучения осваивают технические и программные средства защиты. Они учатся использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной деятельности, а также формировать комплекс мер по информационной безопасности c учетом его юридической и экономической целесообразности. Кроме того, в сферу компетенции бакалавров этого направления входят установка, настройка и обслуживание технических и программно-аппаратных средств защиты информации; организация работы коллектива с учётом требований защиты информации.

Во время обучения поступившим предстоит освоить масштабный перечень дисциплин, начиная с основ теории цепей, теории электрической связи и заканчивая устройством приема и обработки сигналов в современных системах радиосвязи и информационной безопасностью мультисервисных сетей.

Выпускники, успешно завершившие курсы, смогут эксплуатировать объекты информатизации, включая компьютерные, автоматизированные, телекоммуникационные, информационные и информационно-аналитические системы; использовать технологии обеспечения информационной безопасности объектов различного уровня, управлять информационной безопасностью защищаемых объектов и др.

Трудоустройство и карьера

Дипломированные специалисты профиля "Безопасность телекоммуникационных систем" с успехом смогут реализовать себя во многих сферах, благодаря востребованности специальности. Вакантные места с хорошей оплатой доступны в правоохранительных органах (МВД, ФСБ), МЧС, государственных структурах (УФМС, Федеральное казначейство, Пенсионный фонд), в администрации субъектов РФ, здравоохранении, банковском секторе.

Кроме того, согласно "Атласу профессий будущего", разработанному специалистами Московской школы управления "Сколково" совместно с сотрудниками Агентства стратегических инициатив, в числе востребованных специальностей, которые будут котироваться на рынке труда в ближайшие десятилетия, выпускникам ПГУТИ доступны такие профессии как киберследователь, куратор информационной безопасности и консультант по безопасности личного профиля.

Киберследователь

Это специалист по проведению расследований киберпреступлений, эксперт в области криминалистики, проведения расследований (современный следователь), поиска, в том числе активного, через официально разрешенные кибератаки на подозреваемых, и обработки информации в Сети (аналитик данных с навыками программиста). По сути, киберследователи уже активно работают, но потребность в специалистах такого рода будет только возрастать.

Профессия связана с трендом на рост сложности систем управления и автоматизацию. В надпрофессиональные навыки и умения, требующиеся на данной должности, входят системное мышление (умение определять сложные системы и работать с ними, в том числе системная инженерия); программирование ИТ‑решений, которое включает управление сложными автоматизированными комплексами и работу с искусственным интеллектом. В одном ряду с ними стоят умения социального плана — работа с коллективами, группами и отдельными людьми, в режиме высокой неопределенности и быстрой смены условий задач. Человек, выбравший такую профессию, должен уметь быстро принимать решения, реагировать на изменение условий работы, распределять ресурсы и управлять своим временем.

Консультант по безопасности личного профиля

Консультант по вопросам информационной безопасности пользователей Сети по заказу клиента формирует текущий информационный образ клиента в Сети из всей доступной о нем информации. Проводит аудит работы клиента в Сети на предмет выявления уязвимостей, обеспечения конфиденциальности и общей безопасности. По запросу клиента устраняет уязвимости, редактирует информацию о пользователе в Сети вплоть до ее удаления, формирует информационный имидж клиента.

Специальность имеет тренд на рост конкуренции. Среди профессиональных навыков специалиста XXI века в профессии — системное мышление (умение определять сложные системы и работать с ними, в том числе системная инженерия); программирование IT‑решений (управление сложными автоматизированными комплексами, работа с искусственным интеллектом. Клиентоориентированность, умение работать с запросами потребителя, с коллективами, группами и отдельными людьми — немаловажные опции.

Условия поступления

Абитуриенты должны пройти стандартные вступительные испытания по русскому языку, математике и физике.

"Если абитуриент окончил 11 классов школы и сдал ЕГЭ, то он предоставляет результаты ЕГЭ по указанным трем дисциплинам, — комментирует заместитель ответственного секретаря приемной комиссии ПГУТИ Мария Казакова. — Есть минимальный балл ЕГЭ, который необходимо получить, чтобы иметь право подать документы в вуз: математика — 28 баллов, физика — 36 баллов, русский язык — 36 баллов. Если абитуриент закончил колледж, получил среднее специальное образование, то он сдает вступительные экзамены по этим направлениям. На экзамене предлагается решить задачи без вариантов ответов. Перед прохождением вступительных испытаний необходимо подать документы. Члены приемной комиссии сообщат о датах экзаменов и консультаций, которые проводятся накануне испытаний. На консультациях преподаватели вуза освежают знания и объясняют нюансы прохождения экзаменов".

График консультаций и экзаменов для абитуриентов, поступающих на очную (дневную) форму обучения) в 2021 году:

20 июля — экзамен по математике;

21 июля — консультация по физике;

22 июля — экзамен по физике;

23 июля — консультация по русскому языку;

26 июля — экзамен по русскому языку.

Выпускники ПГУТИ — о дальнейшей карьере

Руслан Гатауллин, директор сервисного центра г. Сызрань (самарский филиал ПАО "Ростелеком"):

"Я закончил ПГУТИ по специальности "Инженер информационных систем и технологий" в 2013 году. На третьем курсе обучения устроился электромонтером 5 разряда в г. Похвистнево (филиал компании "Волгателеком") и совмещал учебу с работой. После окончания вуза стал инженером по связи в той же компании, а через два года возглавил в Отрадном линейно-технический цех (Самарский филиал ПАО "Ростелеком"). Там я отработал два года и в 2017 году переехал в Сызрань, где возглавил сервисный центр. В его состав входит Сызрань, Сызранский район, Октябрьск, Шигоны и Шигонский район. Сейчас у меня в подчинении 80 человек.

Благодаря вузовским знаниям я научился работать и глубоко разбираться в информационных системах, в сфере информационных технологий, построении систем и сетей связи. Базу, полученную в университете, использую на практике до сих пор.

Еще до поступления в вуз знал, в какой отрасли хочу работать и после окончания школы поступил в губернский колледж Похвистнева на специальность "Автоматизированные системы информации и обработки управления".

Выпускникам школ и колледжей, которые планируют поступать в ПГУТИ, желаю обратить внимание на возможности, которые дает вуз и участвовать в учебной и в общественной деятельности, концентрироваться не только на профильных дисциплинах. Все вместе поможет развиться и стать профессионалом. Нужно не бояться трудностей и, главное, заниматься саморазвитием: читать техническую литературу, книги по карьерному росту. Вуз дает знания по ФГОСам, это стандартная программа. Но сфера телекоммуникаций не стоит на месте. Если не будет саморазвития, далеко не уйдешь. Важно уметь проявлять инициативу и учиться применять нестандартные подходы к решению проблем и задач, не останавливаться на достигнутом, быть увлеченным, ответственным и коммуникативным".

Варвара Ланцова, менеджер по развитию и оценке сотрудников IT-подразделения "X5-технологии" (компания X5 Group — крупнейший российский ритейлер):

"В ПГУТИ я обучалась по специальности "Информационные системы и технологии" — одна из самых популярных специальностей на одноименном факультете. Преподаватели дали очень широкую базу. Мы погрузились в основы телекома, изучали программирование, администрирование сетей, проектирование информационных систем, социальные науки, электронную коммерцию.

Благодаря этой подготовке я понимаю, как строится работа IT-специалистов, могу говорить с ними на одном языке, давать им необходимые знания и помогать с развитием. Могу сказать, что мое образование прямо повлияло на выбранную профессию.

После выпуска в 2013 года я осталась работать в ПГУТИ до 2018 года. Занимала должность старшего преподавателя, руководила IT-клубом, параллельно работала в самарской IT-компании. С 2017 по 2020 годы получала профессиональный опыт еще в нескольких IT-компаниях, и в конце 2020-го заняла должность менеджера по развитию и оценке сотрудников IT-подразделения в компания X5 Group. Нынешняя должность на сегодня самая крупная в карьере, связана с колоссальной ответственностью. Я отвечаю за обучение, развитие и оценку IT-сотрудников, которые обеспечивают работу всех информационных систем для огромной компании в 400 тыс. человек.

Знания, полученные в ПГУТИ, однозначно оказались эффективными и применимыми на практике. Сейчас я уже переросла университетскую базу, но полученный багаж знаний использую в своей работе. Выбор вуза считаю верным. Я поступала в вуз в 2008 году, и уже тогда всем было очевидно, что за информационными технологиями и автоматизацией будущее. Поэтому выбирала профессию, в которой смогу получить максимально широкие знания и погрузиться в большое количество направлений. Так и вышло. Я благодарна университету за это, считаю, что сейчас IT-отрасль переживает лучшие времена и еще долгое время будет находиться на подъеме. Как эксперт в области трудоустройства однозначно могу сказать, что эта тенденция сохранится как минимум на ближайшие 10-15 лет.

Абитуриентам, которые рассматривают ПГУТИ для поступления, я бы рекомендовала на 100% погружаться в специализированные предметы и внимательно относиться к возможностям, которые дает университет. Они достаточно широкие. Например, в вузе есть дисциплины на выбор, можно определиться с интересным для себя направлением. Во-вторых, в ПГУТИ грамотные преподаватели, заинтересованные в развитии ребят. С этой точки зрения вузу можно доверять. В-третьих, в университете помимо обучающей среды есть среда поддерживающая — это студенческие объединения и организации. Одно из основных — IT-клуб. Он помогает студентам развиваться в отрасли легко, дает возможность в игровом формате знакомиться с технологиями, людьми, узнавать новое.

Вот три составляющие, на которые я бы рекомендовала выпускникам школ обратить внимание: преподаватели, возможности и студенческие объединения в ПГУТИ. Все это заметно отличает наш вуз от многих других".

Студенческая жизнь в ПГУТИ: спорт, искусство, КВН, IT-клуб

В жизни студентов Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики хватает ярких событий. Вуз поддерживает учащихся в любых начинаниях и дает возможности для развития.

Научно-исследовательская деятельность. Студенты ПГУТИ имеют возможность реализовать свой интеллектуальный потенциал. Научно-исследовательская работа в вузе всегда находилась на достойном уровне, причем значительную роль в ней играют студенческие работы.

ЦПиТ (Центр организации практик и содействия трудоустройству). Полученные на лекциях и семинарах знания студенты оттачивают за время производственной практики. Их принимают предприятия как в Самарской области, так и далеко за ее пределами.

КВН и творчество. В студенческой жизни есть место веселью и развлечениям. Ежегодно в университете проводятся праздничные шоу "Мистер и Мисс ПГУТИ", факультетские и университетский фестивали "Студенческая весна ПГУТИ" и другие мероприятия.

Спортивные секции. Студенты ПГУТИ неоднократно занимали призовые места в первенствах и чемпионатах различного уровня.

Студенческий ИТ-клуб ПГУТИ "IN-IT". Он был создан в 2010 году для поддержки и профессионального роста учащихся. В клубе ребята занимаются научно-исследовательской работой, организуют мероприятия, работают в студенческих мастерских и сотрудничают со школьниками и абитуриентами. Члены клуба успешно представляют университет на разных уровнях, являются участниками, призерами и победителями межвузовских, областных и международных олимпиад и конференций.

Словом, ребята в ПГУТИ живут насыщенной, активной и веселой жизнью. Не возникает сомнений, что после получения диплома студенческие годы останутся одним из самых ярких воспоминаний.

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ)

Самара, Московское шоссе, 77

Приемная комиссия, часы приема:

ПН-ПТ - с 9:00 до 16:00 (без обеда!).

Суббота - с 9:00 до 12:00

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