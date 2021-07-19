В Тольятти появится новый индустриальный парк

По инициативе правительства Самарской области планируется создать индустриальный (промышленный) парк на территории ОЭЗ ППТ "Тольятти. Распоряжение об этом подписал первый вице-губернатор, председатель правительства региона Виктор Кудряшов.
Новый индустриальный парк "Тольятти 2" появится на земельных участках, расположенных на территории особой экономической зоны. За счет появления новой площадки правительство Самарской области планирует привлечь новых резидентов, организовать дополнительные рабочие места в Автограде и сформировать благоприятные условия для привлечения инвестиций.
Контроль за исполнением мероприятия возложен на областное минэкономразвития.
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Давно уже пора наладить контроль на фарм.рынке. Надеюсь это действительно поможет в борьбе с контрафактом
Здорово, что лекарства станут маркировать. Теперь можно не опасаться того, что купишь контрафакт и вместо помощи получишь непонятно что...
это вредители...нужно совсем запретить этот яд
твари вы все уроды конченные.....чтоб вам пусто всем было кто причастен к разрешеню продажи пойла
Сборник фактов боевых действий и потерь ГСВК, Куба, 1961-64гг https://yadi.sk/i/f8cIvFCr3M6uVV Как, наверное, трудно Министерству обороны РФ рассекречивать списки "Анадырцев"! За 56 лет забыли: где искать? Доступ в ЦентрАрхив МО РФ нам закрыт. Спасибо региональным властям, которые признают "Аеадырцев"! "Работа по включению в список льготников ветеранов боевых действий ведется поэтапно. Это связано с тем, что министерство обороны РФ рассекречивает их списки постепенно. Работа будет продолжена", — отметил инициатор законопроекта депутат Самарской губернской думы Александр Степанов.