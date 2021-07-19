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В Тольятти появится новый индустриальный парк

ТОЛЬЯТТИ. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По инициативе правительства Самарской области планируется создать индустриальный (промышленный) парк на территории ОЭЗ ППТ "Тольятти. Распоряжение об этом подписал первый вице-губернатор, председатель правительства региона Виктор Кудряшов.

Новый индустриальный парк "Тольятти 2" появится на земельных участках, расположенных на территории особой экономической зоны. За счет появления новой площадки правительство Самарской области планирует привлечь новых резидентов, организовать дополнительные рабочие места в Автограде и сформировать благоприятные условия для привлечения инвестиций.

Контроль за исполнением мероприятия возложен на областное минэкономразвития.

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