В Тольятти появится новый индустриальный парк

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По инициативе правительства Самарской области планируется создать индустриальный (промышленный) парк на территории ОЭЗ ППТ "Тольятти. Распоряжение об этом подписал первый вице-губернатор, председатель правительства региона Виктор Кудряшов.