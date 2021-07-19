Департамент транспорта Самары объяснил, почему ломаются новые троллейбусы

Жители Самары в Twitter жалуются на перебои в работе новы троллейбусов.

Городской департамент транспорта отвечает на это, что виноват поставщик вставок угольных контактных вставок УТА. Во время эксплуатации обнаружилось их низкое качество. Вставки быстро изнашиваются, расслаиваются и рассыпаются. В результате троллейбусы постоянно останавливаются для замены угольных вставок.

Сейчас поставщику направлена претензия с требованием заменить продукцию. Также департамент транспорта утверждает, что не будет оплачивать продукцию до замены на качественную.