Самарские предприниматели на бесплатном интенсиве смогут настроить процесс продаж в компании

Региональный центр инноваций StartupSamara и Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области приглашают предпринимателей на практический интенсив "Запуск продаж в компании: системный подход в голове и на бумаге".
Участники узнают, как систематизировать процесс продаж в компании на самом раннем этапе. Этот интенсив будет особенно полезен B2B- и B2C-стартапам, которые тратят много сил и времени для достижения подхода в ведении продаж своих услуг клиентам.
На практическом онлайн-интенсиве директор Центра компетенций по Искусственному интеллекту и анализу данных компании Crayon (Россия) Владимир Еронин разберет базовые понятия и процессы на практике. Участники заполнят одностраничник (onepager) по стратегии продаж, который впоследствии можно будет использовать в презентациях перед инвесторами. Главная задача вебинара — показать, как выглядит процесс продаж в целом и как систематизировать эти знания.
Мероприятие проводится по инициативе министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, оператором выступает Региональный центр инноваций StartupSamara.
Последние комментарии
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
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Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.