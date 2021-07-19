Самарские предприниматели на бесплатном интенсиве смогут настроить процесс продаж в компании

Региональный центр инноваций StartupSamara и Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области приглашают предпринимателей на практический интенсив "Запуск продаж в компании: системный подход в голове и на бумаге".

Участники узнают, как систематизировать процесс продаж в компании на самом раннем этапе. Этот интенсив будет особенно полезен B2B- и B2C-стартапам, которые тратят много сил и времени для достижения подхода в ведении продаж своих услуг клиентам.

На практическом онлайн-интенсиве директор Центра компетенций по Искусственному интеллекту и анализу данных компании Crayon (Россия) Владимир Еронин разберет базовые понятия и процессы на практике. Участники заполнят одностраничник (onepager) по стратегии продаж, который впоследствии можно будет использовать в презентациях перед инвесторами. Главная задача вебинара — показать, как выглядит процесс продаж в целом и как систематизировать эти знания.

Мероприятие проводится по инициативе министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, оператором выступает Региональный центр инноваций StartupSamara.