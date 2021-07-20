НОЦ "Инженерия будущего" представил проект развития частной космонавтики на МАКС-2021

Во вторник, 20 июля, в Жуковском на МАКС-2021 губернатор Самарской области, председатель наблюдательного совета НОЦ "Инженерия будущего" Дмитрий Азаров провел расширенное выездное заседание комитетов НОЦ по аэрокосмосу, двигателестроению и искусственному интеллекту.

Научно-образовательный центр "Инженерия будущего", объединивший 6 регионов России (Самарскую, Пензенскую, Тамбовскую, Ульяновскую области, а также Республики Мордовия и Чувашия), является одним из лидеров научной мысли и практики в стране.

"Наш НОЦ эффективно, напряженно работает, двигаясь вперед по всем направлениям. Мы собрались сегодня на этой площадке для того, чтобы обсудить самые важные направления развития по аэрокосмическому кластеру", — отметил губернатор. Он добавил, что впервые в таком очном формате на международном форуме встретились члены сразу трех ключевых комитетов.

Проекты имеют поддержку заинтересованных в новых разработках индустриальных партнеров. Среди них и Госкорпорация "Роскосмос". "Мы готовы и дальше помогать в продвижении проектов НОЦ "Инженерия будущего", и не только в Самаре, потому что компетенции всех вузов страны значительны и их нужно максимально использовать. Мы поддерживаем идею создания НОЦ и его проектов по коммерческой космонавтике", — отметила заместитель директора департамента перспективных программ и проекта "Сфера" ГК "Роскосмос" Оксана Вольф.

"У нас есть уникальная возможность сегодня на площадке МАКС-2021 представить "ядерные проекты" нашего НОЦ "Инженерия будущего". Это возможность встретиться с индустриальными партнерами и обсудить перспективность идей, их реализацию. Важно, что многие проекты уже прошли апробацию в рамках работы НОЦ, который был создан в регионе по инициативе губернатора Самарской области", — отметил председатель управляющего совета НОЦ "Инженерия будущего", ректор Самарского университета Владимир Богатырев.



Участники заседания обратили внимание на важность запросов индустриальных партнеров — наука должна иметь прикладной характер и готовить специалистов мирового уровня. Образование должно быть мультидисциплинарным. Именно по такому принципу работает НОЦ "Инженерия будущего". Целый ряд сквозных проектов объединяют преподавателей, ученых и студентов из разных регионов России.

В научно-практическую деятельность вовлекаются и школьники. Генеральный директор московской компании "Стратонавтика" Денис Ефремов рассказал о совместной программе с НОЦ по сборке мини спутников. "Мы не просто собираем такие аппараты, но и запускаем их в стратосферу. Первый такой пилотный проект мы запустили совместно с кванториумом Жигулевской долины в Самарской области. Дети с огромным интересом включились в эту работу и на самом деле сделали больше, чем мы рассчитывали изначально, — рассказал он. — Собрать аппарат не сложно, главное — запрограммировать его. И дети справились с этой задачей на 80%".

При этом дети сами смогли высчитывать траекторию полетов аппаратов и обрабатывать полученные данные. "Это большой плюс для будущих космических инженеров", — уверен Денис Ефремов. Он поблагодарил руководство и все научное сообщество региона за созданные возможности для работы с одаренными детьми. "Я надеюсь, что мы сможем продолжать нашу работу и сотрудничество с университетами, в том числе Самарским государственным", — добавил руководитель московской компании. Ректор вуза Владимир Богатырев идею поддержал.

Резидент Сколково — компания "СПУТНИКС" — также занимается сборкой космических аппаратов и реализацией своих собственных обучающих программ с применением передовых технологий, в том числе искусственного интеллекта. Дмитрий Азаров отметил важность этих проектов и выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству с компаниями.

Дмитрий Азаров, что проведение заседания сразу трех комитетов на МАКС-2021 позволило вновь привлечь внимание к деятельности НОЦ "Инженерия будущего" на федеральном уровне. "Пришли потенциальные партнеры, и с некоторыми из них мы уже договорились о сотрудничестве, — отметил Дмитрий Азаров. — Мы приехали с деловой миссией и используем любую возможность, чтобы привлечь внимание к региону, привлечь инвестиции, показать научно-образовательный потенциал и возможности НОЦ, который привлекает работодателей с точки зрения подготовки высококвалифицированных кадров, внедрения научных разработок".