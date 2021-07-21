В музее Эльдара Рязанова расскажут о комедии Эрнста Любича и Престона Стерджеса

В воскресенье, 25 июля, в 16:00, в музее Эльдара Рязанова (Самара, ул. Фрунзе, 120) состоится лекторий "История смеха в кино. Встреча вторая".
Лекцию проведет киновед, кандидат юридических наук, главный научный сотрудник музея Олег Горяинов. Он расскажет, какие новые границы преодолевал зрительский смех, спровоцированный фильмами первых десятилетий звукового кино; как менялась проблематика их работ; наконец, о том, возможна ли "чистая" комедия, лишенная социального значения.
"Романтическая комедия в Голливуде — от Любича до Стерджеса" — классический труд Джеймса Харви. На более чем 700 страницах американский киновед воссоздает детальную картину "золотого века" Голливуда с точки зрения комедийного жанра. Не случайно в названии книги фигурируют именно Эрнст Любич и Престон Стерджес — два величайших режиссера первой половины ХХ века и два главных гения комедии 30-40-х годов. Любич и Стерджес — две стороны классической комедии.
Цена — 100 рублей. Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?