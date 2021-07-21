В музее Эльдара Рязанова расскажут о комедии Эрнста Любича и Престона Стерджеса

В воскресенье, 25 июля, в 16:00, в музее Эльдара Рязанова (Самара, ул. Фрунзе, 120) состоится лекторий "История смеха в кино. Встреча вторая".

Лекцию проведет киновед, кандидат юридических наук, главный научный сотрудник музея Олег Горяинов. Он расскажет, какие новые границы преодолевал зрительский смех, спровоцированный фильмами первых десятилетий звукового кино; как менялась проблематика их работ; наконец, о том, возможна ли "чистая" комедия, лишенная социального значения.

"Романтическая комедия в Голливуде — от Любича до Стерджеса" — классический труд Джеймса Харви. На более чем 700 страницах американский киновед воссоздает детальную картину "золотого века" Голливуда с точки зрения комедийного жанра. Не случайно в названии книги фигурируют именно Эрнст Любич и Престон Стерджес — два величайших режиссера первой половины ХХ века и два главных гения комедии 30-40-х годов. Любич и Стерджес — две стороны классической комедии.

Цена — 100 рублей. Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16.