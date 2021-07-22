Председатель правления Ассоциации Европейского Бизнеса назвал великими специалистов и инженеров Самарской области

21 июля во время открытия нового многофункционального выставочного и обучающего комплекса "Электрощит Самара" председатель совета директоров компании Йохан Вандерплаетсе, который также является председателем правления Ассоциации Европейского Бизнеса (AEB), отметил кадровую уникальность региона и высоко оценил поддержку инвесторов со стороны правительства.
"Иностранные компании приезжают в Самару, потому что тоже понимают, что это очень привлекательный регион для бизнеса, для инвестиций. Регион, который развивается", — отметил Вандерплаетсе, когда приветствовал участников на открытии выставочного комплекса. — Наша компания чувствует себя хорошо, причем не только потому, что здесь находятся великие специалисты, инженеры, кадры, но и от конструктивной поддержки, которую мы постоянно получаем от администрации региона. Огромное спасибо Дмитрию Богданову, правительству области, губернатору Дмитрию Азарову за ту поддержку, которую мы получаем и которая очень важна для русских и иностранных инвесторов!"
"Мы делаем все, чтобы бизнесу в Самарской области было комфортно!" — ответил Йохану министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — В Самарской области много активных инвесторов. Schneider Electric в связке с Электрощит Самара вкладывается в свое развитие и развитие уникальных инжиниринговых технологий. Мы очень рады, что ваши планы совпадают с нашими ценностями и нашей Стратегией лидерства"!
Последние комментарии
Давно уже пора наладить контроль на фарм.рынке. Надеюсь это действительно поможет в борьбе с контрафактом
Здорово, что лекарства станут маркировать. Теперь можно не опасаться того, что купишь контрафакт и вместо помощи получишь непонятно что...
это вредители...нужно совсем запретить этот яд
твари вы все уроды конченные.....чтоб вам пусто всем было кто причастен к разрешеню продажи пойла
Сборник фактов боевых действий и потерь ГСВК, Куба, 1961-64гг https://yadi.sk/i/f8cIvFCr3M6uVV Как, наверное, трудно Министерству обороны РФ рассекречивать списки "Анадырцев"! За 56 лет забыли: где искать? Доступ в ЦентрАрхив МО РФ нам закрыт. Спасибо региональным властям, которые признают "Аеадырцев"! "Работа по включению в список льготников ветеранов боевых действий ведется поэтапно. Это связано с тем, что министерство обороны РФ рассекречивает их списки постепенно. Работа будет продолжена", — отметил инициатор законопроекта депутат Самарской губернской думы Александр Степанов.