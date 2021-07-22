Дмитрий Азаров проверил, как в Куйбышевском районе реконструировали очистные сооружения

В четверг, 22 июля, губернатор Дмитрий Азаров провел выездное совещание с руководством Самары по вопросу реконструкции системы обеззараживания очищенных сточных вод на городских очистных сооружениях в Куйбышевском районе.

Объект строился в начале 70-х годов. За время его эксплуатации часть оборудования выработала ресурс и нуждалась в срочной замене или ремонте. Кроме того, за годы значительно изменился и характер городских стоков.

Несколько лет назад на объекте началась масштабная реконструкция - первым делом заменили воздуходувки, построили две иловые насосные станции. В 2019 г. в рамках реализации нацпроекта "Экология" построили станцию УФ-обеззараживания сточных вод от патогенных элементов.

"Уже к концу текущего года будет возможность в полной мере использовать возможности ультрафиолета. Завершить все работы на объекте планируется в срок до 2023 года", — сообщил губернатору директор ООО "Самарские коммунальные системы" Владимир Бирюков.

Кроме того, до 2023 года подлежит ремонту 12 резервуаров биологической очистки. В настоящий момент 3 аэротэнка обновлено, ещё 3 будет отремонтировано за счёт концессионного соглашения и 6 — по нацпроекту "Экология".

Комплексная реализация всех мероприятий по объекту позволит ликвидировать сброс загрязненных сточных вод наличии на 160 тыс. куб. м ежегодно.

Губернатор отметил, что значимость проведенной реконструкции сложно переоценить. "Все усилия по созданию комфортных городов и сел окажутся бессмысленными, если мы не сохраним в чистоте и порядке землю, на которой живём, воздух и воду, нашу красавицу Волгу. Много лет мы все пользовались и пользуемся ее дарами, но заботились о ней недостаточно. Сейчас настало время отдавать долги", — подчеркнул он.

"Когда в 2023 году будут закончены все работы по реконструкции очистных сооружений, в Волгу будут сбрасываться практически стерильные стоки. Мы и сейчас вписываемся во все нормативы, но законодательство ужесточается и требует он нас большего. А мы должны идти в ногу со временем", — заверил Владимир Бирюков.