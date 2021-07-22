16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Азаров проверил, как в Куйбышевском районе реконструировали очистные сооружения Строительство Парка дружбы народов в Самаре близится к завершению Дмитрий Азаров проверил ход строительства транспортной развязки в Куйбышевском районе Самары Дмитрий Азаров: "Вместе с жителями наметим траектории развития города на десятилетия вперед" Дмитрий Азаров провел совещание по развитию Шенталинского района

Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров проверил, как в Куйбышевском районе реконструировали очистные сооружения

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 66
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 22 июля, губернатор Дмитрий Азаров провел выездное совещание с руководством Самары по вопросу реконструкции системы обеззараживания очищенных сточных вод на городских очистных сооружениях в Куйбышевском районе.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Объект строился в начале 70-х годов. За время его эксплуатации часть оборудования выработала ресурс и нуждалась в срочной замене или ремонте. Кроме того, за годы значительно изменился и характер городских стоков.

Несколько лет назад на объекте началась масштабная реконструкция - первым делом заменили воздуходувки, построили две иловые насосные станции. В 2019 г. в рамках реализации нацпроекта "Экология" построили станцию УФ-обеззараживания сточных вод от патогенных элементов.

"Уже к концу текущего года будет возможность в полной мере использовать возможности ультрафиолета. Завершить все работы на объекте планируется в срок до 2023 года", — сообщил губернатору директор ООО "Самарские коммунальные системы" Владимир Бирюков.

Кроме того, до 2023 года подлежит ремонту 12 резервуаров биологической очистки. В настоящий момент 3 аэротэнка обновлено, ещё 3 будет отремонтировано за счёт концессионного соглашения и 6 — по нацпроекту "Экология".

Комплексная реализация всех мероприятий по объекту позволит ликвидировать сброс загрязненных сточных вод наличии на 160 тыс. куб. м ежегодно.

Губернатор отметил, что значимость проведенной реконструкции сложно переоценить. "Все усилия по созданию комфортных городов и сел окажутся бессмысленными, если мы не сохраним в чистоте и порядке землю, на которой живём, воздух и воду, нашу красавицу Волгу.  Много лет мы все пользовались и пользуемся ее дарами, но заботились о ней недостаточно. Сейчас настало время отдавать долги", — подчеркнул он.

"Когда в 2023 году будут закончены все работы по реконструкции очистных сооружений, в Волгу будут сбрасываться практически стерильные стоки. Мы и сейчас вписываемся во все нормативы, но законодательство ужесточается и требует он нас большего. А мы должны идти в ногу со временем", — заверил Владимир Бирюков.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ekaterina Belskaya 19 мая 2021 22:15 Виктория Каткова: Губернатор дал конкретные инструменты помощи жителям в вопросах ЖКХ

ВРАНЬЁ!!!!!!!!!!!!!ГЖИ покрывает УК.

Георгий Семашко 17 мая 2021 20:42 Дарья Кислицына: Дмитрий Азаров изначально сделал акцент на стратегических вопросах развития и решении проблем региона

Апофеоз пустословия.

Дмитрий Миленин 29 апреля 2021 18:28 В Самаре открылся региональный центр "Мой бизнес"

расшифрован термин БИЗНЕС ибн busyness ЗАНЯТОСТЬ просто то чем ты занимаешься облачи в форму госвалидации через ИП

Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2021 07:16 В Самарской области разработают проекты под гранты президентского фонда культурных инициатив

нужно искать глобальные темы, а не размениваться на мелочи. Сельские музеи вполне способен потянуть бюджет субъекта на долгосрочное и поэтапное планирование.

Алексей Петров 08 октября 2018 13:31 Дмитрий Азаров предложил самарцам выбрать новое название Фрунзенскому мосту

надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!

Фото на сайте

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1