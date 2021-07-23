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Экономика и бизнес

В НПП "ПОЛИПЛАСТИК" в среднем на 20% увеличили оклады по рабочим специальностям

ТОЛЬЯТТИ. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Повышение прошло в рамках действующей системы Корпоративной социальной ответственности (КСО) предприятия. Это второй этап развития КСО в части создания привлекательных условий труда, немалую роль в которых играет размер заработной платы.

Фото: предоставлено НПП "Полипластик"

Оклады индексированы с 1 июля. Соответственно, заработную плату за этот месяц работники получат уже из расчета увеличенной ставки. Повышение коснулось сотрудников цехов, лабораторий, отделов складского хозяйства, главного механика, главного энергетика и участка вторичной переработки, занятых на рабочих специальностях. Оно последовало за первым этапом развития системы КСО НПП "ПОЛИПЛАСТИК" в части создания привлекательных условий труда, в рамках которого в мае 2021 года прошло увеличение компенсационных выплат на питание на 20-30% и введение системы надбавок за стаж (начиная от 1 года работы). Последние, кстати, рассчитываются от окладов.

"Мы постоянно развиваем и расширяем свои производственные мощности, поэтому компании важно быть привлекательным работодателем, — говорит Александр Павлов, генеральный директор НПП "ПОЛИПЛАСТИК". — Помимо финансовых инструментов, применяется система нематериального стимулирования сотрудников. И она не ограничивается таким стандартным набором, как доставка на работу на корпоративном транспорте или обеспечение спецодеждой".

Работникам площадки в Тольятти до пандемии коронавируса оплачивалось посещение бассейна и фитнес-зала — как только санитарная обстановка позволит, мера будет возобновлена. Ежемесячно проводятся конкурсы, в которых сотрудники могут выиграть универсальную подарочную карту номиналом 4000 рублей, а лучшему работнику года компания оплачивает отдых с семьей. В этом году на тольяттинской площадке таким сотрудником стала Алиса Волкова, директор по общим вопросам — начальник отдела складского хозяйства. Она поедет на базу отдыха с полным пансионом, аква- и спа-зонами — полностью за счет предприятия.

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