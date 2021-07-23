МегаФон запустил платформу для защиты корпоративных данных от мошенников

МегаФон предложил новый способ защиты от киберугроз — обучающую платформу Security Awareness. Сотрудники могут узнать в ней об актуальных киберугрозах и натренировать навыки реакции на них с помощью имитации фишинговых атак.

Согласно данным Positive Technologies, в 2020 году количество кибератак в мире выросло в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом. При этом в 86% случаях их целью были организации. Как сообщает SearchInform, с нарушениями информационной безопасности со стороны работников столкнулось 88% российских компаний. В трети случаев это привело к финансовому ущербу.

Решение "МегаФон Security Awareness" позволяет компаниям избежать возможных потерь, обучая сотрудников эффективному противодействию киберугрозам. Платформа содержит курсы о правилах безопасности, которые необходимо соблюдать, чтобы защитить информацию, об отличительных чертах фишинговых сайтов, психологических приемах и технологиях, которые используют мошенники, чтобы получать конфиденциальную информацию.

Платформа дает возможность инициировать в периметре компании искусственные фишинговые атаки, чтобы проанализировать готовность к внешним угрозам, защищенность информации, оценить возможный ущерб бизнесу при реальной кибератаке и принять решение о необходимости дополнительных действий. В случае необходимости специалисты МегаФона могут разработать дополнительные узкоспециализированные курсы с учетом особенностей той или иной компании.

"В первом полугодии спрос на решения в области кибербезопасности со стороны бизнеса вырос на 50%. Компании активно защищают свою инфраструктуру, но для успешного противостояния кибермошенникам необходимо правильно выстроить взаимодействие с сотрудниками — повышать их информированность об угрозах, отрабатывать опасные ситуации. Платформа Security Awareness поможет сформировать необходимые навыки и укрепит защиту компании", — говорит директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

Платформу "МегаФон Security Awareness" можно брендировать под заказчика и установить на собственный сервер компании. Она также может быть доступна из облака, в этом случае сотрудники смогут проходить обучение даже со смартфонов.

Платформу можно использовать в качестве универсального образовательного инструмента — она позволяет создавать собственные обучающие курсы, загружать аудио и визуальный контент, тестовые материалы и проводить обучение сотрудников по другим важным для компании направлениям.