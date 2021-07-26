Валерий Бондаренко расскажет "Мадам де…" Макса Офюльса и "Дамах Булонского леса" Робера Брессона

В Самаре 3 и 17 августа состоятся новые встречи в рамках авторской программы "Страх высоты" с Валерием Бондаренко".
3 августа, в 19:00, в рубрике "Люблю" — кинолекторий по фильму Макса Офюльса "Мадам де…"/ Madame de… (Франция, Италия, 1953, драма, мелодрама, 105 мин., 16+). Фильм снят по одноименному роману Луизы де Вильморен 1951 года.
Луиза де Вильморен, автор романа, по которому снята картина, назвала эту экранизацию неправдоподобной и неправильной. Ее сильно коробили изменения в сюжете романа (действие в нем происходило в конце 30-х годов XX века, муж Луизы был не генералом и т. д.). Однако Офюльса это не волновало, он использовал "Мадам де…" для передачи собственных идей и изобразил в фильме лицемерное общество, погруженное в собственные иллюзии и ложь и зацикленное на себе, которое полностью игнорирует происходящее в окружающем мире и знаки судьбы. Действие фильма происходит в Париже около 1900 года. Графиня Луиза де… наделала долгов и ей срочно понадобились наличные деньги. Она решила продать семейному ювелиру Реми серьги, подарок мужа.
В главных ролях: Шарль Буайе, Даниель Дарьё, Витторио Де Сика, Жан Дебюкур
17 августа, в 19:00, в рубрике "Не люблю" — лекция по картине Робера Брессона "Дамы Булонского леса"/ Les dames du Bois de Boulogne (Франция, 1945, драма, мелодрама, 86 мин., 16+).
"Дамы Булонского леса" — экранизация рассказа Д. Дидро "Жак-фаталист", диалоги которого полностью переписал Ж. Кокто, несет на себе все черты так называемого "папиного кино", против которого боролась французская "новая волна". Павильонные съемки, сентиментально-патетические диалоги, предсказуемые мизансцены, роскошные интерьеры огромных квартир представителей крупной буржуазии.
В фильме Элен, дама из высшего общества, поклялась отомстить бросившему ее любовнику Жану. В кабаке она встречает подругу, оказавшуюся на краю бедности и потому вынужденную торговать своей дочерью Аньес. Элен берет опеку над несчастными, дает им деньги, квартиру, знакомит их с Жаном. Тот влюбляется в молодую девушку, дело доходит до свадьбы. И в этот момент Элен и наносит роковой удар Жану и случайно оказывавшейся "меж двух огней" Аньес.
В главных ролях: Пол Бернард, Мария Казарес, Элина Лабурдетт, Люсьенн Богерт
Стоимость билета: 150 рублей.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?