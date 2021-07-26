Валерий Бондаренко расскажет "Мадам де…" Макса Офюльса и "Дамах Булонского леса" Робера Брессона

В Самаре 3 и 17 августа состоятся новые встречи в рамках авторской программы "Страх высоты" с Валерием Бондаренко".

3 августа, в 19:00, в рубрике "Люблю" — кинолекторий по фильму Макса Офюльса "Мадам де…"/ Madame de… (Франция, Италия, 1953, драма, мелодрама, 105 мин., 16+). Фильм снят по одноименному роману Луизы де Вильморен 1951 года.

Луиза де Вильморен, автор романа, по которому снята картина, назвала эту экранизацию неправдоподобной и неправильной. Ее сильно коробили изменения в сюжете романа (действие в нем происходило в конце 30-х годов XX века, муж Луизы был не генералом и т. д.). Однако Офюльса это не волновало, он использовал "Мадам де…" для передачи собственных идей и изобразил в фильме лицемерное общество, погруженное в собственные иллюзии и ложь и зацикленное на себе, которое полностью игнорирует происходящее в окружающем мире и знаки судьбы. Действие фильма происходит в Париже около 1900 года. Графиня Луиза де… наделала долгов и ей срочно понадобились наличные деньги. Она решила продать семейному ювелиру Реми серьги, подарок мужа.

В главных ролях: Шарль Буайе, Даниель Дарьё, Витторио Де Сика, Жан Дебюкур

17 августа, в 19:00, в рубрике "Не люблю" — лекция по картине Робера Брессона "Дамы Булонского леса"/ Les dames du Bois de Boulogne (Франция, 1945, драма, мелодрама, 86 мин., 16+).

"Дамы Булонского леса" — экранизация рассказа Д. Дидро "Жак-фаталист", диалоги которого полностью переписал Ж. Кокто, несет на себе все черты так называемого "папиного кино", против которого боролась французская "новая волна". Павильонные съемки, сентиментально-патетические диалоги, предсказуемые мизансцены, роскошные интерьеры огромных квартир представителей крупной буржуазии.

В фильме Элен, дама из высшего общества, поклялась отомстить бросившему ее любовнику Жану. В кабаке она встречает подругу, оказавшуюся на краю бедности и потому вынужденную торговать своей дочерью Аньес. Элен берет опеку над несчастными, дает им деньги, квартиру, знакомит их с Жаном. Тот влюбляется в молодую девушку, дело доходит до свадьбы. И в этот момент Элен и наносит роковой удар Жану и случайно оказывавшейся "меж двух огней" Аньес.

В главных ролях: Пол Бернард, Мария Казарес, Элина Лабурдетт, Люсьенн Богерт

Стоимость билета: 150 рублей.