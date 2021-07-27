Страховой Дом ВСК выступает партнером Машиностроительного кластерного форума 2021 в Казани

Страховой Дом ВСК стал партнером VII Международного Машиностроительного кластерного форума, который состоится в Казани с 28 по 30 июля. В рамках мероприятия ВСК примет участие в пленарной сессии форума и выступит организатором круглого стола "Бизнес в цифровую эру. Как обеспечить прибыльный рост, лояльность клиентов и сотрудников". Кроме того, в ходе мероприятия будет заключено соглашение о стратегическом партнерстве между страховой компанией и Ассоциацией "Машиностроительный кластер Республики Татарстан".
VII Международный Машиностроительный кластерный форум — масштабное ежегодное мероприятие, проводимое при поддержке Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан. Участниками Форума в этом году будут представители российского бизнеса, Правительства Республики, а также зарубежные гости — министр торговли Турецкой Республики Мехмет Муш, государственный министр внешней торговли ОАЭ Тани Ахмед Аль Зайюди и другие. В частности, в ходе пленарного заседания Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и Максим Решетников, министр экономического развития Российской Федерации обсудят с гостями Форума тему осознанного потребления и созидания в условиях непрерывного развития. Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК присоединится в качестве эксперта к участникам пленарного заседания.
28 июня в 14:00 состоится организованный ВСК круглый стол, посвященный теме: "Бизнес в цифровую эру. Как обеспечить прибыльный рост, лояльность клиентов и сотрудников". В рамках круглого стола топ-менеджеры Страхового Дома ВСК и другие участники форума обсудят ключевые тренды и методы повышения лояльности сотрудников, цифровые технологии, способствующие росту производительности труда, поделятся опытом внедрения уникальной экосистемы "Свои", расскажут про практику и эффективность клиентоориентированного подхода в бизнесе.
Ключевым событием форума для Страхового Дома ВСК станет подписание соглашения о стратегическом партнерстве с Ассоциацией "Машиностроительный кластер Республики Татарстан". В рамках договора ВСК будет обеспечивать страховой защитой Ассоциацию "Машиностроительный Кластер РТ" и ее участников. Подписание соглашения состоится 28 июля в 13:30.
"Машиностроительный кластерный форум является одним из крупнейших в стране мероприятий, направленных на развитие российской промышленности, поэтому вступление ВСК в Ассоциацию "Машиностроительный Кластер Республики Татарстан" — это важное событие для нашей компании. У ВСК есть большой опыт успешного внедрения инновационных решений в бизнес-процессы. С 2019 года в ВСК было сформировано отдельное подразделение, цель которого — активное развитие финтех направления, автоматизация и роботизация процессов, внедрение новых технологичных сервисов для работы с партнерами и клиентами, а также взаимодействия с сотрудниками. Как результат — уже сейчас нам удалось по отдельным видам страхования всего за год увеличить долю проникновения дистанционного урегулирования с 4 до 60%, сократить время оформления страхового случая с 2 дней до 10 минут. Сейчас большинство клиентов ВСК используют цифровые дистанционные сервисы компании. И мы рады поделиться собственными компетенциями с участниками Форума, а также использовать опыт коллег для дальнейшего роста и развития Страхового Дома", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.