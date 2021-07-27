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Кино Культура

В музее Эльдара Рязанова расскажут об осмыслении раннего кино современниками

САМАРА. 27 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 1 августа, в музей Эльдара Рязанова (Самара, ул. Фрунзе, 120) состоится лекторий и ридинг-группа "На что кино могло бы быть способно: фрагменты ранней киномысли".

Лектор — киновед, кандидат юридических наук, главный научный сотрудник музея Олег Горяинов. Лекторий/ридинг-группа посвящен чтению и комментарию текстов, написанных в те годы, когда кино еще только обретало собственный уникальный язык.

Как понимать художественный опыт, который рождается буквально из ниоткуда? Что делать с эффектами шока, испуга и вместе с тем увлеченности новым зрелищем, которое лишь отчасти может вызывать ассоциации с театром и литературой и укоренено больше не в истории искусств, а в развитии техники?
Перед этими и многими другими вопросами оказались первые кинозрители, которые решились осмыслить новый опыт. Ретроспективно их окрестили "теоретики кино", тогда как сам они в 1910-1920-х годах лишь пытались подобрать верные слова для корректного отражения того, что увидели на экране.

На ближайшей встрече речь пойдет о теоретике кино и кинорежиссере Жане Эпштейне, фигуре, чью роль и значение для истории кино сложно переоценить.

На встрече будет предложен разбор статьи "Чувство", с которой могут ознакомиться все желающие. Предварительное знакомство с этим текстом не обязательно, но желательно для более продуктивного диалога.

Цена — 100 рублей. Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16.

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Последние комментарии

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официальный сайт киноклуба—kinoclub.to

Lida Makarova 18 апреля 2015 10:21 Валерий Гришко сыграл в фильме "Битва за Севастополь"

Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

михаил вдовин 18 апреля 2015 05:26 Прокуратура отказалась возбуждать дело против Дмитрия Сивиркина по обращению режиссера Валерия Гришко

Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

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