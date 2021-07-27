В музее Эльдара Рязанова расскажут об осмыслении раннего кино современниками

В воскресенье, 1 августа, в музей Эльдара Рязанова (Самара, ул. Фрунзе, 120) состоится лекторий и ридинг-группа "На что кино могло бы быть способно: фрагменты ранней киномысли".

Лектор — киновед, кандидат юридических наук, главный научный сотрудник музея Олег Горяинов. Лекторий/ридинг-группа посвящен чтению и комментарию текстов, написанных в те годы, когда кино еще только обретало собственный уникальный язык.

Как понимать художественный опыт, который рождается буквально из ниоткуда? Что делать с эффектами шока, испуга и вместе с тем увлеченности новым зрелищем, которое лишь отчасти может вызывать ассоциации с театром и литературой и укоренено больше не в истории искусств, а в развитии техники?

Перед этими и многими другими вопросами оказались первые кинозрители, которые решились осмыслить новый опыт. Ретроспективно их окрестили "теоретики кино", тогда как сам они в 1910-1920-х годах лишь пытались подобрать верные слова для корректного отражения того, что увидели на экране.

На ближайшей встрече речь пойдет о теоретике кино и кинорежиссере Жане Эпштейне, фигуре, чью роль и значение для истории кино сложно переоценить.

На встрече будет предложен разбор статьи "Чувство", с которой могут ознакомиться все желающие. Предварительное знакомство с этим текстом не обязательно, но желательно для более продуктивного диалога.

Цена — 100 рублей. Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16.