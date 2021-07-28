В Тольятти работают над созданием индустриального парка для пищевых производств

Об этом сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов в ходе рабочего визита в Автоград. Новый пищевой кластер планируется разместить в промзоне Автозаводского района на улице Коммунальной.

27 июля Дмитрий Богданов посетил молочный завод "Волга Индустрия", входящий в состав Ассоциации молочных производителей "ДАМОЛ". Завод после смены собственника и последовавшей за этим масштабной модернизации открылся 2 года назад, наладив выпуск высококачественной натуральной продукции — молока и йогуртов. Сейчас инвестор из Самары активно вкладывается в развитие производства. По словам министра, это не единственное предприятие в Тольятти, перезапущенное благодаря приходу новых инвесторов.

"Мы ведем активные переговоры с инвесторами, и уже есть предварительные договоренности по возобновлению работы еще нескольких крупных производств, — рассказал Дмитрий Богданов. — Сегодня также посетили площадку, планируемую под развитие пищевой промышленности в Тольятти, где мы прорабатываем возможность создания индустриального парка для пищевых производств. Сейчас уже подбираем инструменты поддержки, в том числе смотрим, каким образом можно использовать статус моногорода и территории социально-экономического развития", — поделился планами министр.

"Нам интересно развитие в Тольятти. И для города, считаю, большой плюс — появление еще одного местного производителя продуктов питания, — говорит исполнительный директор АМП "Дамол" Алексей Сорокин. — Новое производство — это еще и создание дополнительных рабочих мест. Надеюсь, в ближайшее время порадуем потребителей новыми, современными продуктами, которые придутся по вкусу как тольяттинцам, так и жителям всей области".