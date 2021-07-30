В Самаре пройдут встречи с Валерием Бондаренко в рамках программы "Страх высоты"

В августе в Самаре состоятся новые встречи в рамках авторской программы "Страх высоты" с Валерием Бондаренко. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минкульта.
Во вторник, 3 августа, в 19:00 запланирован кинолекторий по фильму Макса Офюльса "Мадам де…". 17 августа в 19:00 состоится лекция по картине Робера Брессона "Дамы Булонского леса".
Авторский проект "Страх высоты" — цикл кинолекториев Валерия Бондаренко, кинокритика, киноведа, филолога, журналиста, писателя, обладателя премий в области литературы и публичной деятельности.
Стоимость билета: 150 руб. Подробная информация по телефону: 8 (846) 333-48-98.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?