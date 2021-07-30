В Самаре пройдут встречи с Валерием Бондаренко в рамках программы "Страх высоты"

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В августе в Самаре состоятся новые встречи в рамках авторской программы "Страх высоты" с Валерием Бондаренко. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минкульта.