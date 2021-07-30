16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре пройдут встречи с Валерием Бондаренко в рамках программы "Страх высоты" В музее Эльдара Рязанова расскажут об осмыслении раннего кино современниками Валерий Бондаренко расскажет "Мадам де…" Макса Офюльса и "Дамах Булонского леса" Робера Брессона В музее Эльдара Рязанова расскажут о зрительском смехе и немом кино Олег Горяинов расскажет о драме в нуаровых тонах Джона Брама "Медальон"

Кино Культура

В Самаре пройдут встречи с Валерием Бондаренко в рамках программы "Страх высоты"

САМАРА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В августе в Самаре состоятся новые встречи в рамках авторской программы "Страх высоты" с Валерием Бондаренко. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минкульта.

Во вторник, 3 августа, в 19:00 запланирован кинолекторий по фильму Макса Офюльса "Мадам де…". 17 августа в 19:00 состоится лекция по картине Робера Брессона "Дамы Булонского леса".

Авторский проект "Страх высоты" — цикл кинолекториев Валерия Бондаренко, кинокритика, киноведа, филолога, журналиста, писателя, обладателя премий в области литературы и публичной деятельности.

Стоимость билета: 150 руб. Подробная информация по телефону: 8 (846) 333-48-98.

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 12 сентября 2016 08:06 В Самаре открылась мемориальная доска в честь Эльдара Рязанова

Память народная, дорогого стоит!

Dmitry Lakotsenin 07 апреля 2016 12:45 В Самаре пройдет международный фестиваль "Кино - детям"

Хорошее дело.

Жорик Артян 20 августа 2015 13:41 Стала известна программа самарского киноклуба "Ракурс" на сентябрь

официальный сайт киноклуба—kinoclub.to

Lida Makarova 18 апреля 2015 10:21 Валерий Гришко сыграл в фильме "Битва за Севастополь"

Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

михаил вдовин 18 апреля 2015 05:26 Прокуратура отказалась возбуждать дело против Дмитрия Сивиркина по обращению режиссера Валерия Гришко

Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

Фото на сайте

Завершился Х Открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов "Соль земли"

Завершился Х Открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов "Соль земли"

В "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых"

В "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых"

В "Художественном" открылся фестиваль документального кино "Соль земли"

В "Художественном" открылся фестиваль документального кино "Соль земли"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1