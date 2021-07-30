Стартаперов приглашают на Foodtech Russia Accelerator

30 июля завершается прием заявок в Foodtech Russia Accelerator, где проекты смогут протестировать гипотезы на потенциальных клиентах, реализовать пилотные проекты с крупнейшими игроками Foodtech-рынка и привлечь инвестиции. Foodtech Russia Accelerator организован Ассоциацией "ДАМОЛ" и компанией YellowRockets при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. Корпоративными партнерами программы выступают: компания Далимо, Ассоциация вкусных ресторанов Milimon Family, Дрогери Союз, федеральная сеть "СушиВесла" и фонд "ТилТех Капитал".
Генеральный директор Регионального центра инноваций Александр Клюкач рассказал, что из себя представляют акселераторы и зачем стартапам участвовать в этих программах.
Стартап-акселераторы бывают самого разного содержания, но в общем суть остается одна — помочь стартапу быстро вырасти или показать нежизнеспособность идеи. Сейчас модель акселераторов уже доказала свою эффективность для инноваций и стартапов, и ее даже перенимают другие формы бизнеса. В последнее время все большую популярность набирают корпоративные акселераторы — когда программа готовится под нужды отдельных крупных компаний. Стартапы решают обозначенные бизнес-задачи и проводят пилотные внедрения на инфраструктуре корпорации.
Но в общих чертах все акселераторы в той или ином объеме включают следующие блоки:
- Учебная программа
Курсы по основам предпринимательства, экономике, праву, маркетингу, методикам бизнес-моделирования и другим дисциплинам. Опытные менторы делятся с подопечными своим опытом, предостерегают от ошибок, передают навыки делового общения.
- Ресурсы
В зависимости от акселератора будут меняться и ресурсы, которые дает программа. Это могут быть: коворкинг или другая площадка, где стартап может пребывать в период прокачки, стартовые инвестиции, консультационные услуги юристов, бухгалтеров, финансистов, которые могут оказать компетентную помощь стартапам внутри программы, связи и выходы на новых клиентов и инвесторов, помощь в получении грантов и инвестиций.
- Трекинг
В рамках тренировочной программы предприниматели решают под руководством наставников-трекеров бизнес-задачи, представляют проект потенциальным клиентам, выясняют, будет ли их продукт иметь спрос и что нужно сделать для его повышения. Трекер помогает компаниям посмотреть на свой бизнес со стороны, понять ограничения, выдвинуть гипотезы и проверить их.
Классический акселератор работает со стартапом 3-4 месяца: за это время перед предпринимателями ставятся конкретные цели с четкими сроками.
Завершает акселератор Demo Day — финальная презентационная сессия. Финалисты акселератора выступают перед инвесторами, партнерами программы и корпоративными заказчиками. Участники рассказывают о своих проектах и о том, каких результатов удалось добиться за время акселератора.
За счет сжатых сроков, большого количества практики и помощи наставников стартап может сделать качественный скачок и выйти на новый уровень. Сейчас в России действует несколько десятков акселераторов. Чтобы быть в курсе самых актуальных программ и мероприятий для стартапов, подписывайтесь на Telegram-канал Регионального центра инноваций StartupSamara.
Последние комментарии
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
We can recommend luxury homes for you
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение