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Экономика и бизнес

Стартаперов приглашают на Foodtech Russia Accelerator

САМАРА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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30 июля завершается прием заявок в Foodtech Russia Accelerator, где проекты смогут протестировать гипотезы на потенциальных клиентах, реализовать пилотные проекты с крупнейшими игроками Foodtech-рынка и привлечь инвестиции. Foodtech Russia Accelerator организован Ассоциацией "ДАМОЛ" и компанией YellowRockets при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. Корпоративными партнерами программы выступают: компания Далимо, Ассоциация вкусных ресторанов Milimon Family, Дрогери Союз, федеральная сеть "СушиВесла" и фонд "ТилТех Капитал".

Генеральный директор Регионального центра инноваций Александр Клюкач рассказал, что из себя представляют акселераторы и зачем стартапам участвовать в этих программах.

Стартап-акселераторы бывают самого разного содержания, но в общем суть остается одна — помочь стартапу быстро вырасти или показать нежизнеспособность идеи. Сейчас модель акселераторов уже доказала свою эффективность для инноваций и стартапов, и ее даже перенимают другие формы бизнеса. В последнее время все большую популярность набирают корпоративные акселераторы — когда программа готовится под нужды отдельных крупных компаний. Стартапы решают обозначенные бизнес-задачи и проводят пилотные внедрения на инфраструктуре корпорации.

Но в общих чертах все акселераторы в той или ином объеме включают следующие блоки:

  • Учебная программа

Курсы по основам предпринимательства, экономике, праву, маркетингу, методикам бизнес-моделирования и другим дисциплинам. Опытные менторы делятся с подопечными своим опытом, предостерегают от ошибок, передают навыки делового общения.

  • Ресурсы

В зависимости от акселератора будут меняться и ресурсы, которые дает программа. Это могут быть: коворкинг или другая площадка, где стартап может пребывать в период прокачки, стартовые инвестиции, консультационные услуги юристов, бухгалтеров, финансистов, которые могут оказать компетентную помощь стартапам внутри программы, связи и выходы на новых клиентов и инвесторов, помощь в получении грантов и инвестиций.

  • Трекинг

В рамках тренировочной программы предприниматели решают под руководством наставников-трекеров бизнес-задачи, представляют проект потенциальным клиентам, выясняют, будет ли их продукт иметь спрос и что нужно сделать для его повышения. Трекер помогает компаниям посмотреть на свой бизнес со стороны, понять ограничения, выдвинуть гипотезы и проверить их.

Классический акселератор работает со стартапом 3-4 месяца: за это время перед предпринимателями ставятся конкретные цели с четкими сроками.

Завершает акселератор Demo Day — финальная презентационная сессия. Финалисты акселератора выступают перед инвесторами, партнерами программы и корпоративными заказчиками. Участники рассказывают о своих проектах и о том, каких результатов удалось добиться за время акселератора.

За счет сжатых сроков, большого количества практики и помощи наставников стартап может сделать качественный скачок и выйти на новый уровень. Сейчас в России действует несколько десятков акселераторов. Чтобы быть в курсе самых актуальных программ и мероприятий для стартапов, подписывайтесь на Telegram-канал Регионального центра инноваций StartupSamara.

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