Самарца принудили заплатить штраф в 30 тыс. рублей за отказ от медосвидетельствования

Автолюбитель из Самарской области, оштрафованный за отказ от прохождения медосвидетельствования, оплатил задолженность в размере 30 тысяч рублей только после вмешательства судебных приставов, передает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Житель Пестравского района, передвигаясь на своем автомобиле по Самарской области, был остановлен сотрудниками ГИБДД. Они заподозрили автолюбителя в том, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчине предъявили требование о прохождении медицинского освидетельствования, однако он отказался, совершив тем самым административное правонарушение. Суд признал автовладельца виновным по статье "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения" и назначил наказание в виде штрафа в 30 тыс. рублей.

Приставы Пестравского района возбудили исполнительное производство, но добровольно долг мужчина не гасил. Было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора.

"Только после этого должник поспешил погасить административный штраф за отказ пройти медосвидетельствование, а также исполнительский сбор", — отмечается в сообщении.