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Экономика и бизнес

На создание стелы "Самара – город трудовой доблести" выделено 36 млн рублей

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент градостроительства Самары ищет подрядчика, который выполнит работы по созданию произведения архитектурного и садово-паркового искусства "Самара — город трудовой доблести". Расположить стелу с 10 пилонов планируется на пересечении пр. Юных Пионеров и Ташкентского переулка.

Начальная цена контракта составляет 36,2 млн рублей, средства выделят из городской казны. Подрядчик должен будет выполнить работы до 20 октября текущего года.

Напомним, "Город трудовой доблести" — почетное звание РФ, установленное ФЗ от 1 марта 2020 года "в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов".

Звание присваивается городам РФ, жители которых "внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 20 городам страны звания "Город трудовой доблести", в том числе Самаре. За бесперебойное производство военной и гражданской продукции предприятия Самары были неоднократно удостоены орденов или Красных знамен Государственного Комитета Обороны. Имеются многочисленные документальные подтверждения личного мужества и трудового героизма их жителей.

В честь события было предложено создать архитектурный памятник — стелу и пилоны, содержащие графическую и текстовую информацию, отражающую подвиг тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Кроме того, планируется благоустроить окружающее пространство, дополнив композицию архитектурного комплекса. В частности, будет организовано архитектурное освещение объектов.

"Уличное освещение должно содержать не менее 4 торшерных светильников на граненой опоре и не менее 124 линейных и поворотных грунтовых светильников", — сказано в техзадании.

В описании объекта закупки отмечается, что высота стелы должна быть не менее 25 метров, а сама она должна представлять собой конструкцию сложной формы, состоящую из несущей колонны призматической или иной формы и скошенными или прямыми верхними гранями, на которой должны быть выполнены изображения.

"Облицовка изготавливается из нержавеющей стали с изображением на каркасе. Стела должна содержать изображение герба города и текст указа президента РФ о присвоении звания "Город трудовой доблести", — отмечается в сообщении.

Кроме того, планируется установить 10 пилонов высотой от 2,7 метров, длиной от 1,9 до 4 м, шириной 70 см с нанесенными на них изображениями и текстовыми надписями, отражающими подвиг тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

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