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Дмитрий Азаров поблагодарил строителей моста через Сок за досрочное открытие движения

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 2 августа, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил строителей моста через реку Сок. Все основные работы на объекте уже завершены — на полтора года раньше изначально запланированных сроков.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Это стало возможным благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги", поддержке правительства страны и лично президента Владимира Путина, слаженной работе региональной команды под руководством губернатора.

Новый мост через реку Сок позволил решить проблему "узкого горлышка" на выезде с Красноглинского шоссе на региональную и федеральную сеть автодорог.

"Сотни тысяч жителей Самарской области, которые едут на работу, на отдых, на свои дачи, на протяжении десятилетий мечтали о новом мосте, стоя часами в пробках. А сегодня люди даже в час пик свободно проезжают его. И слова благодарности с момента технического открытия уже звучат в адрес строителей", — отметил Дмитрий Азаров и подчеркнул, что брать повышенные обязательства, ответственно их исполнять и работать на результат — это по-самарски.

Удобство, качество и значимость объекта жители и гости региона оценивают уже две недели — с момента технического открытия моста.

"Перед мостовым переходом было отремонтировано и расширено до 4 полос Красноглинского шоссе, — так же, как и дорога в поселке Волжский. Здесь оставалось одно "узкое горлышко". Открытие нового моста позволит увеличить пропускную способность этого участка: она была более 4 тыс. автомобилей в сутки, а стала на 50% больше", — отметил заместитель генерального директора подрядной организации Алексей Зотов.

Напомним, что строительство нового моста через Сок началось в декабре 2019 года. Его протяженность 306 м. Он состоит из пяти монолитных железобетонных опор высотой до 20 метров и металлического пролетного строения общим весом около 1700 т.

Приоритетное внимание — качеству работ. Алексей Зотов отметил, что гарантия на искусственные сооружения — 10 лет.

Контроль за производством, ходом строительства и качеством работ выполнял прораб подрядной организации Алексей Мичурин. "Работы не останавливались, велись в несколько смен. Самое главное, что все было доставлено вовремя: финансирование, необходимые материалы для строительства. Заминок по ходу работ не было, все удалось сделать раньше намеченных сроков", — поделился секретом успеха он. На стройке в разные этапы было занято более 300 человек.

Об объемах проделанной работы главе региона рассказал и водитель Камаза, который с первых дней трудится на стройке. Николай Старков предложил Дмитрию Азарову вместе проехать по объекту. После символичного осмотра губернатор поблагодарил весь коллектив строителей за ответственный подход и профессионализм.

"Очень символично, что этот мост открывается в год 170-летия Самарской губернии. В преддверии Дня строителя хочу отметить всех, кто ударным трудом подтвердил свой высокий профессионализм, кто обеспечил сегодня высокий результат. Сегодня я приехал в первую очередь для того, чтобы сказать спасибо вам, мужики, — обратился Дмитрий Азаров к рабочим. — Это очень важное дело, которое мы вместе сделали. И я думаю, мы десятилетия будем слышать слова благодарности в адрес тех, кто построил новый мост через реку Сок".

Губернатор отметил, что Самарская область на протяжении всех лет реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" является лидером в стране. Президент России уделяет большое внимание развитию транспортной, дорожной инфраструктуры, связанности регионов. Все это позволяет опережающими темпами двигаться вперед, к намеченным целям.

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