Стартует подготовительный модуль лидерского проекта АСИ по промышленному туризму

3 августа стартует Всероссийский акселератор по промышленному туризму от Агентства стратегических инициатив. Методология развития промышленного туризма — разработка самарской компании.

Во вторник, 3 августа, стартует подготовительный модуль лидерского проекта Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Всероссийский акселератор по промышленному туризму". Инициатива реализуется при поддержке Минпромторга РФ.

Главной целью акселератора является создание механизма по улучшению имиджа российских предприятий, формированию потребительской лояльности к продукции российских брендов и появлению новых турпродуктов на территории регионов страны.

Развитие промышленного туризма становится новым трендом, новой философией открытости российских производителей. И создание Акселератора — логическое продолжение инициативы развития промышленного туризма в регионах, которая на протяжении 2020 года реализовалась АСИ совместно с регионами РФ при поддержке Минпромторга Российской Федерации.

По ее итогам в 20 регионах страны создана и внедрена "Методология развития промышленного туризма" — универсальное руководство, позволяющее легко создавать и внедрять промышленные экскурсии. Инициатором и разработчиком методологии стала самарская компания MICE Market.

Также Самарская область стала первым регионом, заключившим с АСИ соглашение о сотрудничестве в сфере промышленного туризма.

"Самарская область — один из крупнейших промышленных регионов России, на территории которого действует программа развития промышленного туризма. Уже сегодня в ней участвуют около 20 предприятий и организаций региона, и мы уверены, что эта цифра будет только расти, — говорит Сергей Рыжов, инициатор проекта "ПромТуризм", генеральный директор MICE Market. — Еще в 2019 году я представил Дмитрию Игоревичу проект по развитию промышленного туризма. Инициатива была поддержана и масштабирована. Дмитрий Игоревич и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева в рамках ПМЭФ-2019 договорились о совместной реализации проектов в сфере промышленного туризма. Опыт нашего региона в этом направлении признан экспертами АСИ лучшим в стране".

Промышленный туризм сегодня — мощнейший инструмент, позволяющий решать несколько задач: профориентация для школьных групп и студентов для удержания в регионе высококвалифицированных кадров; информирование о модернизации и внедрении современных технологий на отечественном производстве и, как следствие, повышение лояльности к продукции российских предприятий; обмен опытом для профессионалов отрасли; развитие промышленного туризма как сектора туристской отрасли.

Участниками Акселератора могут стать региональные команды, включающие в себя представителей исполнительной власти и ведущих предприятий региона, туристический бизнес, а также деловые сообщества, ВУЗы.

Акселератор стартует 3 августа с подготовительного модуля, в рамках которого организаторы и ведущие эксперты осветят основные цели и задачи проекта, представят методологию развития промышленного туризма в Российской Федерации и расскажут об оформлении заявки.

Основная программа Акселератора будет состоять из 3 модулей: по итогам первого регионы совместно с экспертами разработают собственные стратегии развития промтуризма. В рамках второго предприятия сформируют экскурсионные программы самых разнообразных форматов, позволяющие максимально ярко и интересно презентовать историю и достижения предприятия. По итогам третьего модуля разработанные программы войдут в предложения ведущих российских туроператоров и будут представлены на зарубежных рынках.

Регистрация на подготовительный модуль открыта на официальном сайте Акселератора: https://promtourism.online/