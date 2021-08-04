В Самаре отменили фестиваль "Пластилиновый дождь"

Фестиваль "Пластилиновый дождь", который должен был состояться 14-15 августа в Самаре, отменен.

"В связи с напряженной эпидемиологической обстановкой в регионе фестиваль в указанные даты не состоится. Но мы не теряем надежды и смело смотрим в завтрашний день. Возможен перенос фестиваля на сентябрь 2021 или на лето 2022", - пишут организаторы.