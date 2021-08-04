В первом полугодии индекс промпроизводства в Самарской области вырос на 7,2%

С января по июнь предприятия Самарской области произвели товаров, работ и услуг на 7,2% больше, чем за аналогичный период 2020 года, передает Самарастат.
В июне 2021 г. индекс промпроизводства по сравнению с июнем прошлого года вырос на 6,9%. По сравнению с маем-2021 увеличился на 0,2%.
Индекс потребительских цен в июне к маю составил 0,5%. Стоимость продовольственных товаров по данным Самарастата увеличилась на 0,3% (в июне-2020 зафиксировано снижение на 0,2%), непродовольственных на 0,7% (в июне-2020 — на 0,6%). Стоимость услуг выросла на 0,6% (в июне прошлого года — на 0,2%).
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Давно уже пора наладить контроль на фарм.рынке. Надеюсь это действительно поможет в борьбе с контрафактом
Здорово, что лекарства станут маркировать. Теперь можно не опасаться того, что купишь контрафакт и вместо помощи получишь непонятно что...
это вредители...нужно совсем запретить этот яд
твари вы все уроды конченные.....чтоб вам пусто всем было кто причастен к разрешеню продажи пойла
Сборник фактов боевых действий и потерь ГСВК, Куба, 1961-64гг https://yadi.sk/i/f8cIvFCr3M6uVV Как, наверное, трудно Министерству обороны РФ рассекречивать списки "Анадырцев"! За 56 лет забыли: где искать? Доступ в ЦентрАрхив МО РФ нам закрыт. Спасибо региональным властям, которые признают "Аеадырцев"! "Работа по включению в список льготников ветеранов боевых действий ведется поэтапно. Это связано с тем, что министерство обороны РФ рассекречивает их списки постепенно. Работа будет продолжена", — отметил инициатор законопроекта депутат Самарской губернской думы Александр Степанов.