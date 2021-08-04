В первом полугодии индекс промпроизводства в Самарской области вырос на 7,2%

С января по июнь предприятия Самарской области произвели товаров, работ и услуг на 7,2% больше, чем за аналогичный период 2020 года, передает Самарастат.

В июне 2021 г. индекс промпроизводства по сравнению с июнем прошлого года вырос на 6,9%. По сравнению с маем-2021 увеличился на 0,2%.

Индекс потребительских цен в июне к маю составил 0,5%. Стоимость продовольственных товаров по данным Самарастата увеличилась на 0,3% (в июне-2020 зафиксировано снижение на 0,2%), непродовольственных на 0,7% (в июне-2020 — на 0,6%). Стоимость услуг выросла на 0,6% (в июне прошлого года — на 0,2%).