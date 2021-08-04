В Самарской области обещают грозу и шквалистый ветер

В Самарской области объявили оранжевый уровень опасности из-за погоды. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
В ближайшие несколько часов местами по области ожидается гроза, ливень, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с, крупный град. Такая погода может сохраниться и ночью 5 августа.
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Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Охринеть Вы случайно не скажите где эти пенсионеры у которых накопления есть по 1.5 да по 2 мил. есть.