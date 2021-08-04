16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области обещают грозу и шквалистый ветер Кураторам групп в ссузах будут ежемесячно доплачивать по 5 тыс. рублей Семьям погибших в ДТП в Турции выплатят по миллиону Главврач областного наркодиспансера: "Почти 50% отравлений - синтетика" В Тольятти очистили берега от мертвой рыбы

Общество

В Самарской области обещают грозу и шквалистый ветер

САМАРА. 4 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 38
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области объявили оранжевый уровень опасности из-за погоды. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В ближайшие несколько часов местами по области ожидается гроза, ливень, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с, крупный град. Такая погода может сохраниться и ночью 5 августа.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Федотов 01 августа 2021 21:15 В Самарке выловлена очередная рыба-монстр

Вообщето в 2017 году уже был случай.

Влад Кателин 30 июля 2021 13:21 В "ЭкоСтройРесурсе" принимают претензии по квитанциям за вывоз ТКО

Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Светлана Сергеевна 16 июля 2021 09:06 В Самарской области в 10 раз выросло число желающих привиться от COVID-19

Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров

Андрей Сухов 12 июля 2021 13:11 ГУ МВД России по Самарской области: как уберечься от телефонных аферистов

Охринеть Вы случайно не скажите где эти пенсионеры у которых накопления есть по 1.5 да по 2 мил. есть.

Фото на сайте

Исчезающая деревня Черёмушки

Исчезающая деревня Черёмушки

В Саратовской области открылась «Туриада-2021»

В Саратовской области открылась «Туриада-2021»

Парад Победы-2021 в Самаре

Парад Победы-2021 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5