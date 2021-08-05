В Тольятти водитель легковушки попал под поезд на железнодорожном переезде

Утром 5 августа в Тольятти произошло ДТП на железнодорожном переезде. Об этом сообщает КбшЖД.
В 9:13 на перегоне Химзаводская - Тольятти водитель легковушки грубо нарушил ПДД и выехал на железнодорожный переезд без дежурного работника перед приближающимся локомотивом. При этом сигнализация на переезде исправно работала. Машинист экстренно тормозил, но столкновения избежать не удалось.
Пострадавших нет. График движения поездов не был нарушен.
Куйбышевская железная дорога призывает автомобилистов соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных путей.
Последние комментарии
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!