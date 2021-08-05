В Тольятти водитель легковушки попал под поезд на железнодорожном переезде

Утром 5 августа в Тольятти произошло ДТП на железнодорожном переезде. Об этом сообщает КбшЖД.

В 9:13 на перегоне Химзаводская - Тольятти водитель легковушки грубо нарушил ПДД и выехал на железнодорожный переезд без дежурного работника перед приближающимся локомотивом. При этом сигнализация на переезде исправно работала. Машинист экстренно тормозил, но столкновения избежать не удалось.

Пострадавших нет. График движения поездов не был нарушен.

Куйбышевская железная дорога призывает автомобилистов соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных путей.