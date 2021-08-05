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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров пригласил Елену Шмелеву войти в наблюдательный совет НОЦ "Инженерия будущего"

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 5 августа, губернатор Дмитрий Азаров встретился с Еленой Шмелевой, сопредседателем Центрального штаба ОНФ, руководителем образовательного центра "Сириус", членом президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию, которая приехала в регион с двухдневным визитом. Стороны обсудили вопросы развития образования в Самарской области.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

"Знаю, что вы приехали к нам, чтобы помочь решить ряд застарелых проблем по капитальному ремонту школ. Очень важно, что эти вопросы нашли свое отражение в поручении президента Владимира Владимировича Путина. Мы уже заявили школы, которые нуждаются в капремонте. Давайте вместе посмотрим, как с этой задачей справляться", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

"У нас есть представление о том, как расширить программу капремонта и как включить в нее школы, в которых могут быть реализованы современные образовательные программы", — отметила Елена Шмелева и подчеркнула, что к обсуждению вопросов по развитию системы образования будут приглашены педагоги региона.

Руководитель "Сириуса" поблагодарила за ту работу, которая ведется в Самарской области по поддержке педагогов и ребят. Так, одной из региональных инициатив, которая была поддержана президентом страны Владимиром Путиным и внедрена на российском уровне, стала выплата классным руководителям ссузов. Также в дополнение к федеральным мерам поддержки в регионе учредили выплату выпускникам 11-х классов, поступившим в вузы и ссузы Самарской области.

"Где, как ни в Самаре рассказывать про достижения российской науки! Это базис очень многих технологий, которые мы используем, повышая качество своей жизни и безопасность, формируя гордость за то, что человечество делает что-то, что меняет жизнь людей", — подчеркнула Елена Шмелева.

Дмитрий Азаров обратил внимание, что сейчас в регионе также ведется серьезная научно-исследовательская работа. НОЦ "Инженерия будущего", созданный по инициативе Губернатора, был признан по итогам прошлого года лучшим в стране.

Глава региона и председатель научно-образовательного центра предложил войти в наблюдательный совет Елене Шмелевой и сообщил, что в региональном правительстве также активно обсуждалась идея создания молодежного НОЦа.

"Когда мы обсуждали эту идею, я сразу подчеркнул, что не люблю профанаций. У нас есть Центр одаренных детей, у нас есть наша "Вега", у нас есть "Сириус". И если мы будем делать молодежный НОЦ, то мы должны наполнить его смыслом, он должен работать. Какие-то дублирующие друг друга проекты нам не нужны", — отметил губернатор.

Елена Шмелева согласилась войти в набсовет центра и предложила в рамках молодежного НОЦа развивать не только научные, но и культурные проекты.

"Нужно, чтобы в молодежный НОЦ вошли ребята, которые успешно готовятся по программам искусства. Невозможно развивать науку и отвечать на большие вызовы, не обсуждая большие смыслы", — подчеркнула она.

Глава региона поддержал эту идею. Он также рассказал руководителю образовательного центра "Сириус" о работе, которая проводится в Самарской области по нравственному и духовному развитию школьников, а также по краеведению.

В заключение встречи Елена Шмелева подняла вопрос активного взаимодействия регионов в сфере образования на базе Олимпийского парка в Сочи.

"Все, что происходит сегодня в Сочи, фактически показывает, как государство системно инвестирует в программы развития. Нам конечно бы хотелось, чтобы весь Олимпийский парк превратился в парк регионов России. Чтобы здесь были представлены достижения и молодых коллективов, и коллективов, подготовленных ведущими профессиональными школами регионов", — отметила она.

Дмитрий Азаров отметил, что Самарская область непременно включится в эту работу.

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