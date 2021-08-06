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Экономическая политика Экономика и бизнес

Дмитрий Богданов: "Становится очевидным, что сфера услуг Самарской области активно восстанавливается"

САМАРА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во втором квартале 2020 года отдельные организации временно приостанавливали свою деятельность. Ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавируса, в большей степени коснулись сферы услуг в области культуры, спорта, туризма и гостиничного бизнеса. Беспрецедентные меры поддержки бизнеса и личное участие губернатора Дмитрия Азарова в проработке региональных мер позволили минимизировать удар по этой отрасли. И сегодня можно констатировать: эти отрасли пережили кризис и активно растут.

"По итогам развития региона в первом полугодии 2021 года становится очевидным, что сфера услуг Самарской области активно восстанавливается, — говорит министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Потребительская активность населения перешла в стадию роста. Объем туристских услуг в регионе вырос в 1,7 раза по сравнению с первым полугодием прошлого года. Услуги гостиничного бизнеса и услуги специализированных коллективных средств размещения выросли в 1,6 раза. Существенные темпы роста демонстрируют и услуги, связанные с активным проведением досуга — услуги физической культуры и спорта, объемы которых выросли почти в 1,5 раза".

По словам министра, рост зафиксирован и в сфере бытовых услуг, которая отличается высокой социальной значимостью и непосредственно влияет на качество жизни населения. Объемы предоставления этих услуг в первом полугодии выросли в 1,5 раза.

В целом объем платных услуг всех видов, предоставленных населению Самарской области в январе–июне 2021 года, вырос на 12,4% по сравнению с первым полугодием 2020 года в сопоставимых ценах. Рост данного сектора, в большей мере приходящийся на наиболее пострадавшие отрасли экономики, свидетельствует об активных восстановительных процессах, происходящих на текущий момент в экономике Самарской области.

Гид потребителя

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