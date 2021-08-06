Дмитрий Богданов: "Становится очевидным, что сфера услуг Самарской области активно восстанавливается"

Во втором квартале 2020 года отдельные организации временно приостанавливали свою деятельность. Ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавируса, в большей степени коснулись сферы услуг в области культуры, спорта, туризма и гостиничного бизнеса. Беспрецедентные меры поддержки бизнеса и личное участие губернатора Дмитрия Азарова в проработке региональных мер позволили минимизировать удар по этой отрасли. И сегодня можно констатировать: эти отрасли пережили кризис и активно растут.
"По итогам развития региона в первом полугодии 2021 года становится очевидным, что сфера услуг Самарской области активно восстанавливается, — говорит министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Потребительская активность населения перешла в стадию роста. Объем туристских услуг в регионе вырос в 1,7 раза по сравнению с первым полугодием прошлого года. Услуги гостиничного бизнеса и услуги специализированных коллективных средств размещения выросли в 1,6 раза. Существенные темпы роста демонстрируют и услуги, связанные с активным проведением досуга — услуги физической культуры и спорта, объемы которых выросли почти в 1,5 раза".
По словам министра, рост зафиксирован и в сфере бытовых услуг, которая отличается высокой социальной значимостью и непосредственно влияет на качество жизни населения. Объемы предоставления этих услуг в первом полугодии выросли в 1,5 раза.
В целом объем платных услуг всех видов, предоставленных населению Самарской области в январе–июне 2021 года, вырос на 12,4% по сравнению с первым полугодием 2020 года в сопоставимых ценах. Рост данного сектора, в большей мере приходящийся на наиболее пострадавшие отрасли экономики, свидетельствует об активных восстановительных процессах, происходящих на текущий момент в экономике Самарской области.
Последние комментарии
Давно уже пора наладить контроль на фарм.рынке. Надеюсь это действительно поможет в борьбе с контрафактом
Здорово, что лекарства станут маркировать. Теперь можно не опасаться того, что купишь контрафакт и вместо помощи получишь непонятно что...
это вредители...нужно совсем запретить этот яд
твари вы все уроды конченные.....чтоб вам пусто всем было кто причастен к разрешеню продажи пойла
Сборник фактов боевых действий и потерь ГСВК, Куба, 1961-64гг https://yadi.sk/i/f8cIvFCr3M6uVV Как, наверное, трудно Министерству обороны РФ рассекречивать списки "Анадырцев"! За 56 лет забыли: где искать? Доступ в ЦентрАрхив МО РФ нам закрыт. Спасибо региональным властям, которые признают "Аеадырцев"! "Работа по включению в список льготников ветеранов боевых действий ведется поэтапно. Это связано с тем, что министерство обороны РФ рассекречивает их списки постепенно. Работа будет продолжена", — отметил инициатор законопроекта депутат Самарской губернской думы Александр Степанов.