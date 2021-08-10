Уровень инфляции в Самарской области составил в июле 0,4%

В июле 2021 г. индекс потребительских цен по региону составил 0,4% по сравнению с июнем, сообщает Самарастат.
По сравнению с декабрем 2020 г. уровень инфляции составил 4,8%.
Продовольственные товары, согласно статистическим данным, подешевели на 0,5%, непродовольственные подорожали, в среднем, на 1,1%. Стоимость услуг выросла на 0,8%.
Последние комментарии
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
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Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение