Дмитрий Азаров поручил главам муниципалитетов взять под личный контроль вопросы экологической безопасности

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в пятницу, 13 августа, провел совещание по вопросам экологической безопасности, где его участники обсудили схемы взаимодействия между органами власти и надзорными ведомствами по выявленным нарушениям природоохранного законодательства.

"Самарская область - промышленно развитый регион, где велика антропогенная нагрузка на окружающую среду. Нам необходимо предусмотреть дополнительные меры по защите окружающей среды", - подчеркнул Дмитрий Азаров в начале обсуждения.

Министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона Александр Ларионов напомнил, что ряд полномочий в этой сфере закреплен за органами местного самоуправления. Однако не все муниципалитеты справляются с задачами.

Самарский межрайонный природоохранный прокурор Максим Головин обратил внимание собравшихся на недостаточность проверок в сфере соблюдения требований природоохранного законодательства. "Некоторые районы их не проводили вообще. Где-то проведено не более трех мероприятий. На мой взгляд, этого количества недостаточно. В таком случае оперативно выявлять нарушения и наказывать виновных не представляется возможным", - отметил представитель надзорного ведомства.

"Согласен с доводами природоохранной прокуратуры", - обозначил свою позицию губернатор и поручил Александру Ларионову еще раз оценить эффективность деятельности органов местного самоуправления и планы проверок муниципалитетов региона. В случае необходимости - скорректировать и утвердить совместно с надзорными органами новые планы и контрольные мероприятия.

"Особую озабоченность вызывает низкий уровень осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий по экологическому надзору и ненадлежащее межведомственное взаимодействие. Природоохранной прокуратурой систематически выявляется бездействие местных органов власти, направление информации о загрязнениях в неуполномоченные органы", - добавил Максим Головин.

Самарский межрайонный природоохранный прокурор привел в пример город Отрадный, где в рамках обследования озера Лиман в июне текущего года было выявлено загрязнение водного объекта и земель лесного фонда.

"Органами МСУ проверочные мероприятия по факту загрязнения не проводились. Причины загрязнения также не установлены. Виновные лица к ответственности привлечены не были. При этом информация для проверки в части загрязнения земель лесного фонда не была своевременно направлена в уполномоченный орган - министерство охраны окружающей среды. Вместо этого информация была необоснованно направлена в межрегиональное управление Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям. Аналогичные факты прокуратурой выявляются регулярно и по другим муниципалитетам", - акцентировал внимание представитель надзорного ведомства.

"Как только информация профильным министерством была получена, загрязнения были устранены", - добавил Александр Ларионов. Однако если бы межведомственное взаимодействие было более оперативным, это позволило бы не только оперативно справиться с проблемой, но и провести более эффективное расследование по поиску виновных.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что на каждую ситуацию, которая касается экологической безопасности, следует реагировать незамедлительно и внимательно разбираться. "Вы должны проводить исследования, устанавливать причины загрязнений, искать виновных. А "непонятное происхождение нефтепродуктов в озере" - такое разбирательство не годится. У нас даже в миллионном городе - в Самаре, когда обнаружили сброс нефтепродуктов в ливневую канализацию, - нашли водителя, который это сделал", - заявил губернатор.

"Только тесное взаимодействие с контрольно-надзорными и правоохранительными органами, природоохранными ведомствами позволяет оперативно принимать меры по устранению нарушений и привлечению виновных к ответственности", - согласился с главой региона Самарский межрайонный природоохранный прокурор Максим Головин. Именно такая работа позволила в последние годы выявить 20 преступлений в сфере экологии.