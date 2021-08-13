В Тольятти нашли небезопасный аттракцион

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Прокуратура Комсомольского района Тольятти вместе с сотрудниками Гостехнадзора при проверке аттракционов обнаружила нарушение правил эксплуатации батута "Щенячий патруль". Об этом сообщает региональная прокуратура.