В Тольятти нашли небезопасный аттракцион

Прокуратура Комсомольского района Тольятти вместе с сотрудниками Гостехнадзора при проверке аттракционов обнаружила нарушение правил эксплуатации батута "Щенячий патруль". Об этом сообщает региональная прокуратура.
С открытой стороны отсутствовало ударопоглощающее покрытие в области приземления.
От собственника батута потребовали устранить нарушение. Кроме того, его могут привлечь к административной ответственности по ст. 9.3 КоАП РФ.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас