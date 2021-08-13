Прокуратура добивается от ФКР возмещения ущерба за залитую квартиру тольяттинца

В Тольятти прокуратура подала иск к Фонду капремонта. Надзорное ведомство требует возместить ущерб от затопления квартиры пенсионера.

По данным прокуратуры Самарской области, в 2015 г. подрядчик ООО "ЯР-СТРОЙ" капитально отремонтировал кровлю дома на ул. Носова, 10, относящегося к объектам культурного наследия. ФКР полностью принял работы без замечаний.

Однако позже из-за дефектов покрытия кровли квартиру пенсионера неоднократно затапливало во время таяния снега. В 2019 г. жилье вновь залило из-за некачественного ремонта. Житель квартиры после оценки ущерба направил претензию подрядчику, но ничего не добился.

В результате прокуратура в интересах пенсионера направила в Ленинский районный суд Самары иск с требованием обязать Фонд капитального ремонта возместить ущерб и расходы по проведению оценки.