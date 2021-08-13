Прокуратура добивается от ФКР возмещения ущерба за залитую квартиру тольяттинца

В Тольятти прокуратура подала иск к Фонду капремонта. Надзорное ведомство требует возместить ущерб от затопления квартиры пенсионера.
По данным прокуратуры Самарской области, в 2015 г. подрядчик ООО "ЯР-СТРОЙ" капитально отремонтировал кровлю дома на ул. Носова, 10, относящегося к объектам культурного наследия. ФКР полностью принял работы без замечаний.
Однако позже из-за дефектов покрытия кровли квартиру пенсионера неоднократно затапливало во время таяния снега. В 2019 г. жилье вновь залило из-за некачественного ремонта. Житель квартиры после оценки ущерба направил претензию подрядчику, но ничего не добился.
В результате прокуратура в интересах пенсионера направила в Ленинский районный суд Самары иск с требованием обязать Фонд капитального ремонта возместить ущерб и расходы по проведению оценки.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас