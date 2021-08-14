В Шенталинском районе у мужчины изъяли более 200 г конопли

Сотрудникам отделения уголовного розыска ОМВД России по Шенталинскому району поступила оперативная информация о том, что местный житель причастен к незаконному обороту наркотиков.

Полицейские осмотрели жилище и надворные постройки 51-летнего мужчины. При обследовании приусадебного участка, в присутствии понятых, стражи правопорядка обнаружили куст растения.

Кроме того, засушенные части растения обнаружены и изъяты сотрудниками полиции в сарае. Предполагаемого злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Изъятое полицейские направили в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. По результатам исследования выяснилось, что растение содержит наркотические средства. В общей сложности стражи порядка обнаружили и изъяли у мужчины более 200 г марихуаны, что относится к крупному размеру.

Задержанный злоумышленник пояснил полицейским, что растение он выращивал исключительно для собственного употребления. Данная версия ранее судимого безработного местного жителя тщательно проверяется сотрудниками полиции.

Следственным отделом ОМВД России по Шенталинскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства, либо их частей, содержащих наркотические средства, в крупном размере).

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб. и с ограничением свободы на срок до 1 года. Расследование продолжается.