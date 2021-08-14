В Шенталинском районе у мужчины изъяли более 200 г конопли

Сотрудникам отделения уголовного розыска ОМВД России по Шенталинскому району поступила оперативная информация о том, что местный житель причастен к незаконному обороту наркотиков.
Полицейские осмотрели жилище и надворные постройки 51-летнего мужчины. При обследовании приусадебного участка, в присутствии понятых, стражи правопорядка обнаружили куст растения.
Кроме того, засушенные части растения обнаружены и изъяты сотрудниками полиции в сарае. Предполагаемого злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Изъятое полицейские направили в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. По результатам исследования выяснилось, что растение содержит наркотические средства. В общей сложности стражи порядка обнаружили и изъяли у мужчины более 200 г марихуаны, что относится к крупному размеру.
Задержанный злоумышленник пояснил полицейским, что растение он выращивал исключительно для собственного употребления. Данная версия ранее судимого безработного местного жителя тщательно проверяется сотрудниками полиции.
Следственным отделом ОМВД России по Шенталинскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства, либо их частей, содержащих наркотические средства, в крупном размере).
Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб. и с ограничением свободы на срок до 1 года. Расследование продолжается.
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Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?
Как можно рассылать ориентировку на человека (Рясков) с написанием о нём, что он тяжкий преступник. Когда ещё ничего не известно. Как легко у нас вешают ярлыки на всё и вся. В данной ситуации его можно легко подставить под всё, учитывая их с Катей не простые отношения. Всё на него повесить и сложить ручки. Мало ли кто мог Катю ненавидеть, и есть за что, т.к. она судя по тексту была не простой женщиной, и родственники отравленного мужа тоже не были в восторге от неё. И как написано, взятку она крупную давала за её освобождение. Не всё здесь просто. И нельзя не зная всех подробностей просто так основываясь на чьих-то словах объявить Ряскова преступником. За это тоже наказать можно, подав заявление о защите чести и достоинства гражданина.