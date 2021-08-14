На трассе Тольятти - Хрящевка в ДТП погиб пассажир легковушки, въехавшей в прицеп

Утром в субботу, 14 августа, на трассе Тольятти - Хрящевка произошло ДТП со смертельным исходом, детали которого сейчас выясняют инспекторы ГИБДД.

По предварительной информации, ВАЗ-2109 на высокой скорости столкнулся с прицепом ехавшего в этом же направлении грузовика. От удара легковушку отбросило в кювет, сообщили в региональной поисково-спасательной службе.

Одного из пассажиров выбросило из автомобиля, другой, который находился на заднем сиденье, погиб. Помощь спасателей потребовалась и водителю ВАЗа. Его вытащили из салона и передали врачам.