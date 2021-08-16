Завод "Электрощит-Энерготехстрой" может снова сменить собственников

Экс-владелец завода "Электрощит-Энерготехстрой" Вячеслав Карпухин добился взыскания 100% долей предприятия с его покупателя, компании "Продмаш-Композит", которая за много лет так и не оплатила покупку. Доли выставят на торги, а вырученные от них средства пойдут на завершение расчетов с Карпухиным, пишет "Самарское обозрение".

ООО "Электрощит-Энерготехстрой" ("Электрощит-ЭТС") создано в 2005 году. Вплоть до лета 2019 г. собственником предприятия являлся бывший генеральный директор АО "Самарский завод "Электрощит" Вячеслав Карпухин. Позже Карпухин продал завод ООО "ПМК". На момент заключения сделки покупатель принадлежал производителю барьерных ограждений — ОАО "Завод "Продмаш".

Сумма сделки по приобретению "Электрощита-ЭТС" составила 200 млн рублей. Однако продавец получил лишь часть этой суммы. По просьбе покупателя расчеты разбили на несколько платежей. Также стороны договорились, что вплоть до завершения расчетов доли "Электрощита-Энерготехстроя" останутся в залоге у Вячеслава Карпухина.

После смены своих хозяев "ПМК" передумал отдавать Карпухину остаток оговоренного в рамках заключенной сделки размера стоимости "Электрощита-ЭТС". Требовать причитающихся ему денег Вячеславу Карпухину пришлось уже в судебном порядке. Рассмотрев заявление истца, суд постановил взыскать с "ПМК" оставшиеся 75 млн рублей долга, неустойку и по 0,7% задолженности за каждый день просрочки с 15 января 2021 года.

В ответ ООО "ПМК" попыталось через самарский арбитраж задним числом изменить условия давно подписанного соглашения — признать недействительным договор купли-продажи "Электрощита-ЭТС" в части стоимости долей общества. Эта попытка не увенчалась успехом.

В июне 2021 г. Вячеслав Карпухин обратился в Советский районный суд Самары с требованием обратить взыскание на предмет залога — 100% доли в уставном капитале ООО "Электрощит-ЭТС". Сделать это он попросил путем продажи доли с публичных торгов. Начальную стоимость Карпухин потребовал установить в размере 80,1 млн рублей. В дальнейшем эту сумму, согласно заявлению Вячеслава Карпухина, следовало перечислить ему. Представители "ПМК" возражали и просили отказать истцу. Они утверждали, что Карпухин неверно рассчитал стоимость реализации доли "как методологически, так и количественно".

"Причиной неисполнения обязательств ООО "ПМК" по договору купли-продажи являются обстоятельства, ставшие основанием для обращения в суд с иском о признании его недействительным, и не свидетельствуют о пренебрежительном и недобросовестном отношении к исполнению своих обязательств либо о невозможности их исполнения в связи с финансовыми затруднениями", — декларировали представители компании-покупателя. Суд эти сложные словесные конструкции не впечатлили, и требования Карпухина были удовлетворены полностью.

Вскоре представители "ПМК" подали апелляционную жалобу. Какие доводы изложили в ней представители покупателя "Электрощита-ЭТС", неизвестно.