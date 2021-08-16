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Туризм Общество

Самарская Лука и Сызрань оказались самыми востребованными вариантами "тура выходного дня"

САМАРА. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания МТС проанализировала популярность аудиогидов по туристическим точкам Самарской области летом 2021 года, опубликованных на платформе izi.Travel. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Анализ популярности аудиогидов по туристическим точкам Самарской области летом 2021 года дал интересные результаты. По статистике оператора, чаще всего пользователи читали и слушали информацию о Спасской башне Сызранского кремля, объектах, расположенных на самарской набережной, а также о достопримечательностях национального парка "Самарская Лука".

При этом интерес к самарским памятникам оставался стабильным на протяжении всего лета, а информация о Самарской Луке и Сызрани вызывала всплеск интереса накануне каждых выходных в июне и июле.

Более 60% посетителей, виртуально "гулявших" по Самаре и Сызрани летом 2021 года, составили москвичи, тогда как в предыдущие годы основная масса пользователей, интересовавшихся красотами Самарской области, приходилась на жителей соседних регионов Поволжья — Татарстана, Башкортостана и Нижегородской области.

Выросла и доля прослушиваний аудиогидов по городам Самарской области и национальному парку "Самарская Лука". Если в прошлом году только треть пользователей (в среднем) предпочитала именно слушать, а не читать информацию в виртуальных путеводителях, то в этом году доля слушателей увеличилась до 45%, а по объектам Самарской Луки сравнялась с числом прочтений.

Изменился и топ достопримечательностей Самары, популярных среди туристов.

Если раньше его возглавляли музей "Самара космическая" и Жигулевский пивзавод, то сейчас лидером по просмотрам стала скульптура "Бурлаки на Волге", незначительно опередившая памятники основателю Самары Григорию Засекину и герою фильма "Белое солнце пустыни" красноармейцу Сухову. Также популярностью пользуются католический костел на улице Фрунзе и недавно отреставрированное здание кухмистерской фон Вакано на ул. Красноармейской.

В настоящее время жители и гости Самарской области могут воспользоваться четырьмя интерактивными гидами МТС в бесплатном приложении izi.Travel: "Виртуальные прогулки" по Самаре, Тольятти и Сызрани, а также онлайн-путеводитель "Место силы. Самарская Лука".

izi.TRAVEL — это интернет-платформа, на которой представлена новая "философия" путешествий. Она дает возможность свернуть с привычных туристических троп и увидеть города, регионы и страны во всем очаровании. Представленные на платформе аудиогиды — шанс услышать историю каждого дома, улицы, квартала. "Философию путешествий по Самарскому региону" на платформе представила компания МТС при контент-участии департамента туризма министерства культуры Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

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