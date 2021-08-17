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Экономика и бизнес

С начала 2021 г. оборот самарских организаций вырос на 24%

САМАРА. 17 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Оборот организаций Самарской области за первое полугодие 2021 г. оказался больше на 24%, чем за аналогичный период 2020 г. Информацию опубликовал Самарастат.

В денежном эквиваленте оборот предприятий региона за первые полгода текущего года составил 2,02 трлн рублей.

Наибольшие показатели зафиксированы в сфере добычи нефти и природного газа (оборот вырос на 87%), в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+ 70%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий (+45%), химических веществ и продуктов (+42%), в металлургическом производстве (+40%).

Анализ промышленного производства показал, что в первом полугодии предприятия Самарской области произвели на 7,2% товаров больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Кроме того, возросло производство некоторых видов продукции в компаниях, выпускающих продукты питания: в 2021 г. производители стали изготавливать вдвое больше сыров и на 45% больше кетчупа и соусов.

Также орган статистики привел данные по сектору "Строительство": за первое полугодие объем выполненных работ составил 81 млрд рублей. Этот показатель увеличился на 46% по сравнению с январем- июнем 2020 года.

"В первом полугодии на территории региона построено около 10 тыс. новых квартир общей площадью 863 тыс. м2, — отмечается в сообщении. — Общая площадь жилых помещений в построенных домах соствила 502 тыс. м2, или 58% от общего объема жилья, введенного за первое полугодие 2021 г.".

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