С начала 2021 г. оборот самарских организаций вырос на 24%

Оборот организаций Самарской области за первое полугодие 2021 г. оказался больше на 24%, чем за аналогичный период 2020 г. Информацию опубликовал Самарастат.
В денежном эквиваленте оборот предприятий региона за первые полгода текущего года составил 2,02 трлн рублей.
Наибольшие показатели зафиксированы в сфере добычи нефти и природного газа (оборот вырос на 87%), в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+ 70%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий (+45%), химических веществ и продуктов (+42%), в металлургическом производстве (+40%).
Анализ промышленного производства показал, что в первом полугодии предприятия Самарской области произвели на 7,2% товаров больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Кроме того, возросло производство некоторых видов продукции в компаниях, выпускающих продукты питания: в 2021 г. производители стали изготавливать вдвое больше сыров и на 45% больше кетчупа и соусов.
Также орган статистики привел данные по сектору "Строительство": за первое полугодие объем выполненных работ составил 81 млрд рублей. Этот показатель увеличился на 46% по сравнению с январем- июнем 2020 года.
"В первом полугодии на территории региона построено около 10 тыс. новых квартир общей площадью 863 тыс. м2, — отмечается в сообщении. — Общая площадь жилых помещений в построенных домах соствила 502 тыс. м2, или 58% от общего объема жилья, введенного за первое полугодие 2021 г.".
Последние комментарии
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Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
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