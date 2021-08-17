Банк "Открытие" предлагает кредит с кешбэком для розничных клиентов

Банк "Открытие" запустил федеральную рекламную кампанию в поддержку продаж кредита наличными. Это кредит со ставкой от 5,5% годовых с дополнительным преимуществом для клиента - возможностью погасить проценты накопленным кешбэком.

Оформляя кредиты "Нужные вещи", "Профессионал" или "Универсальный", заемщики смогут компенсировать до 100% суммы уплаченных по ним процентов бонусными рублями и таким образом снизить размер ежемесячного платежа.

При оформлении кредита клиенту бесплатно выдается дебетовая карта Opencard, на которую начисляется сумма кредита. Оплачивая товары и услуги, держатель карты получает бонусные рубли, которыми при погашении кредита через мобильный или интернет-банк полностью или частично может компенсировать начисленные проценты. Дебетовая карта с начисленными кредитными средствами может быть доставлена клиенту в любое удобное место.

Ставка по кредиту наличными в банке "Открытие" составляет от 5,5% годовых, максимальная сумма кредита - пять миллионов рублей, срок - до пяти лет. Помимо этого, клиентам доступно рефинансирование кредитов других банков, которые можно объединить в один на более выгодных условиях.

Оформить кредит или рефинансирование, а также ознакомиться с условиями можно по ссылке.