АвтоВАЗ на неделю остановит производство

АвтоВАЗ с 23 августа полностью приостановит производство автомобилей на заводе в Тольятти на неделю из-за дефицита электронных автокомпонентов, говорится в сообщении компании.

График работы на неделю, начинающуюся 30 августа, будет составлен в начале следующей недели.

При этом три дня простоя будут объявлены днями отпуска, перенесенными с декабря, а остальные оплачены в размере 2/3 от средней заработной платы, уточнили в АвтоВАЗе.

Завод "Lada Ижевск", использующий для сборки Lada Vesta иные компоненты, продолжит работать в нормальном режиме.