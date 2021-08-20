Нападающий Владислав Червоненко подписал годовой контракт с ХК "Лада"

Хоккейный клуб "Лада" и нападающий Владислав Червоненко заключили полноценный контракт на один сезон. Ранее хоккеист состоял на пробном соглашении.
Червоненко в сезоне 2020/21 выступал за "Буран", где набрал 12 (4+8) очков в 38 матчах регулярного сезона ВХЛ.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!