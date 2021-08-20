ХК "Лада" разгромил "Химик"

В своем втором матче в "Турнире имени Н.В.Дроздецкого "Лада" встречалась с воскресенским "Химиком".
Тольяттинцы решили исход матча уже в первом периоде, забросив сопернику пять шайб, а в дальнейшем довели его до 8:1.
Четыре шайбы записал в свой актив Михаил Назаров.
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