ХК "Лада" разгромил "Химик"

В своем втором матче в "Турнире имени Н.В.Дроздецкого "Лада" встречалась с воскресенским "Химиком".

Тольяттинцы решили исход матча уже в первом периоде, забросив сопернику пять шайб, а в дальнейшем довели его до 8:1.

Четыре шайбы записал в свой актив Михаил Назаров.