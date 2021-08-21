В Ставропольском районе в ДТП с участием легковушки и грузовика пострадал ребенок

В пятницу, 20 августа, в 19:50 в Ставропольском районе Самарской области произошло ДТП с участием легковой иномарки и грузовика, в котором пострадали трое человек, в том числе трехлетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

32-летняя женщина за рулем Škoda Fabia двигалась по дороге "Ташелка — Новая Бинарадка". В пути, при выезде на перекресток, на 37,2 км дороги "Димитровград-Узюково-Тольятти" она не уступила машине, двигавшейся по главной дороге со стороны Тольятти в направлении Димитровграда. В итоге Škoda врезалась в грузовик Volvo FH12 420 под управлением 55-летнего водителя.

В результате ДТП пострадали водитель, 56-летняя женщина-пассажир и трехлетний ребенок, находившиеся в легковой иномарке. Взрослым назначено амбулаторное лечение, ребенок госпитализирован.