16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарский музей Рязанова организует кинопоказ фильмов Виталия Суслина и творческую встречу с самим режиссером В Самаре пройдут встречи с Валерием Бондаренко в рамках программы "Страх высоты" В музее Эльдара Рязанова расскажут об осмыслении раннего кино современниками Валерий Бондаренко расскажет "Мадам де…" Макса Офюльса и "Дамах Булонского леса" Робера Брессона В музее Эльдара Рязанова расскажут о зрительском смехе и немом кино

Кино Культура

Самарский музей Рязанова организует кинопоказ фильмов Виталия Суслина и творческую встречу с самим режиссером

САМАРА. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 107
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу и субботу, 27 и 28 августа, самарский музей Рязанова в рамках "Ночи кино-2021" проведет встречу с режиссером Виталием Суслиным. Посетителям продемонстрируют две его картины — "Дефиле и "Папье-маше".

27 августа в 19:00 запланирован показ фильма "Дефиле" в "Горьком-центре" на ул. Куйбышева, 113, а 28 числа в Самарской публичной библиотеке (ул. Куйбышева, 95) режиссер лично встретится со зрителями. Пришедшие увидят его фильм "Папье-маше".

Кроме того, 28 августа в сквере Эльдара Рязанова с 16:00 до 20:15 пройдут показы в рамках программы "Кино о кино":

  • 16:00 — "Весна" (1947, реж. Г. Александров)
  • 17:45 — "Человек с киноаппаратом" (1929, реж. Д. Вертов)
  • 19:00 — "Актриса" (1942, реж. Л. Трауберг)

Вход на все мероприятия бесплатный. Вход на показы и встречи будет осуществляться по предварительной записи. Записаться можно по телефону: 332-05-17.

Виталий Суслин — один из самых ярких и талантливых современных российских режиссёров. В каждом своем фильме продолжает главную линию всей российской культуры — внимание к "маленькому" человеку, его заботам, проблемам и надеждам. Герои всех его картин — наследники гоголевского Акакия Акакиевича Башмачкина. Фильмы Суслина награждены премией "Кинотавр" и номинированы на премию "Ника". Но идут исключительно в киноклубном прокате или в фестивальных программах.

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 12 сентября 2016 08:06 В Самаре открылась мемориальная доска в честь Эльдара Рязанова

Память народная, дорогого стоит!

Dmitry Lakotsenin 07 апреля 2016 12:45 В Самаре пройдет международный фестиваль "Кино - детям"

Хорошее дело.

Жорик Артян 20 августа 2015 13:41 Стала известна программа самарского киноклуба "Ракурс" на сентябрь

официальный сайт киноклуба—kinoclub.to

Lida Makarova 18 апреля 2015 10:21 Валерий Гришко сыграл в фильме "Битва за Севастополь"

Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

михаил вдовин 18 апреля 2015 05:26 Прокуратура отказалась возбуждать дело против Дмитрия Сивиркина по обращению режиссера Валерия Гришко

Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

Фото на сайте

Завершился Х Открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов "Соль земли"

Завершился Х Открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов "Соль земли"

В "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых"

В "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых"

В "Художественном" открылся фестиваль документального кино "Соль земли"

В "Художественном" открылся фестиваль документального кино "Соль земли"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5