Самарский музей Рязанова организует кинопоказ фильмов Виталия Суслина и творческую встречу с самим режиссером

В пятницу и субботу, 27 и 28 августа, самарский музей Рязанова в рамках "Ночи кино-2021" проведет встречу с режиссером Виталием Суслиным. Посетителям продемонстрируют две его картины — "Дефиле и "Папье-маше".

27 августа в 19:00 запланирован показ фильма "Дефиле" в "Горьком-центре" на ул. Куйбышева, 113, а 28 числа в Самарской публичной библиотеке (ул. Куйбышева, 95) режиссер лично встретится со зрителями. Пришедшие увидят его фильм "Папье-маше".

Кроме того, 28 августа в сквере Эльдара Рязанова с 16:00 до 20:15 пройдут показы в рамках программы "Кино о кино":

16:00 — "Весна" (1947, реж. Г. Александров)

17:45 — "Человек с киноаппаратом" (1929, реж. Д. Вертов)

19:00 — "Актриса" (1942, реж. Л. Трауберг)

Вход на все мероприятия бесплатный. Вход на показы и встречи будет осуществляться по предварительной записи. Записаться можно по телефону: 332-05-17.