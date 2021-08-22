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Облправительство Власть и политика

В Самарской области создан региональный штаб по борьбе с природными пожарами

САМАРА. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 22 августа, в 21.00 в Самаре пройдёт очередное заседание регионального штаба по борьбе с природными пожарами, который возглавил губернатор Дмитрий Азаров. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Штаб был создан накануне, 21 августа, первое заседание прошло в выездном режиме в Борском районе.
По данным областного МЧС за минувшие сутки произошло 49 природных пожаров. Самый крупный — в нацпарке Бузулукский Бор — продолжают тушить пожарно-спасательные подразделения. 

Ситуация там остаётся напряжённой из-за жары и сильных порывов ветра.На месте работает 576 человек личного состава и 127 единиц техники, а также самолёт ИЛ-76 и вертолёт МИ-8 от МЧС России, которые оперативно задействовали вчера.

Для тушения пожара в Борском районе сконцентрированы все силы. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров: "Главная задача — защитить населенные пункты, — подчеркнул глава региона. — Работаю над тем, чтобы привлечь дополнительную авиацию. Но важно понимать, что по стране идут пожары, и летчики все лето работают в круглосуточном режиме. Спасибо всем, кто не остается в стороне и помогает остановить распространение огня". 

Напомним, что в Самарской области объявлен высший, пятый, класс пожарной опасности. Ходить в лес, жечь костры и сухую травы категорически запрещено. В аномальную жару и при сильных порывах ветра от любой неосторожной искры могут пострадать и люди, и имущество, и леса. 

МЧС напоминает: если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00 (круглосуточно). При возникновении пожара необходимо также звонить по единому телефону пожарных и спасателей "01", "101" (все операторы сотовой связи).

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