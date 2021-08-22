В Самарской области создан региональный штаб по борьбе с природными пожарами

В воскресенье, 22 августа, в 21.00 в Самаре пройдёт очередное заседание регионального штаба по борьбе с природными пожарами, который возглавил губернатор Дмитрий Азаров. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.
Штаб был создан накануне, 21 августа, первое заседание прошло в выездном режиме в Борском районе.
По данным областного МЧС за минувшие сутки произошло 49 природных пожаров. Самый крупный — в нацпарке Бузулукский Бор — продолжают тушить пожарно-спасательные подразделения.
Ситуация там остаётся напряжённой из-за жары и сильных порывов ветра.На месте работает 576 человек личного состава и 127 единиц техники, а также самолёт ИЛ-76 и вертолёт МИ-8 от МЧС России, которые оперативно задействовали вчера.
Для тушения пожара в Борском районе сконцентрированы все силы. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров: "Главная задача — защитить населенные пункты, — подчеркнул глава региона. — Работаю над тем, чтобы привлечь дополнительную авиацию. Но важно понимать, что по стране идут пожары, и летчики все лето работают в круглосуточном режиме. Спасибо всем, кто не остается в стороне и помогает остановить распространение огня".
Напомним, что в Самарской области объявлен высший, пятый, класс пожарной опасности. Ходить в лес, жечь костры и сухую травы категорически запрещено. В аномальную жару и при сильных порывах ветра от любой неосторожной искры могут пострадать и люди, и имущество, и леса.
МЧС напоминает: если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00 (круглосуточно). При возникновении пожара необходимо также звонить по единому телефону пожарных и спасателей "01", "101" (все операторы сотовой связи).
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.