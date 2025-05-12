Минтранс предложил сократить автобусный маршрут № 480

Жалобы на работу автобусного маршрута № 480, который связывает микрорайон Кошелев-Парк с Самарой, вызвали бурную дискуссию в региональном правительстве. На оперативном совещании в понедельник, 12 мая, звучали и угрозы от прокурора области, и варианты решения проблемы. Публикуем подробности.

Автобусный маршрут № 480 курсирует от железнодорожного вокзала Самары до второго корпуса школы № 7 в поселке Смышляевка, проезжая также по территории поселков Стройкерамика и Петра Дубрава. За счет строительства современных ЖК население этих территорий за последние годы значительно выросло и достигло 200 тыс. человек. При этом 480-я маршрутка фактически является единственным видом транспорта для тех, кто хочет добраться до Самары, а именно там работают многие жители. Вот только, по словам пассажиров, ждать автобусы приходится по часу. А если транспорт переполнен, то он и вовсе может не остановиться.

Жалобами на работу 480-го маршрута завалены соцсети губернатора Вячеслава Федорищева. Он поднял вопрос решения проблемы на оперативном совещании правительства 12 мая.

Как рассказала первый заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Алена Денисенко, маршрут работает по нерегулируемому тарифу. Перевозчик один и тот же последние 15 лет — ООО "Автомикс":

"По реестру на линии должны работать 52 автобуса малого класса. Фактически же выходят 14-17 единиц, что недостаточно для обеспечения транспортного обслуживания. На остановках в поселках Петра Дубрава и Стройкерамика систематически происходят отказы в посадке пассажиров. В конце апреля было проведено натурное обследование пассажиропотока на маршруте. Сейчас полученные данные обрабатываются для определения фактической потребности транспорта на данном маршруте".

По словам Алены Денисенко, до конца года минтранс планирует завершить работу по разработке проектов регионального стандарта транспортного обслуживания и комплексного плана транспортного обслуживания, которые предусматривают пересмотр маршрутной сети, в том числе данного маршрута. Пока же, в качестве оперативной меры, ведомство предлагает сократить его до станции метро "Юнгородок", так как наибольший пассажиропоток наблюдается на участке от Кошелев-Парка до пл. Кирова, а также в районе метрополитена. Чиновники рассчитают, что это приведет к сокращению интервалов движения автобусов и повышению регулярности перевозок. Мэрия Самары выразила готовность подкорректировать работу городских маршрутов для удобной пересадки пассажиров, а также предложила завести автобус на территорию транспортно-пересадочного узла "Пятилетка", который обустраивают около одноименной железнодорожной станции. Там также курсируют трамваи и троллейбусы.

Кроме того, минтранс прорабатывает вопрос перевода данного маршрута на регулируемый тариф. Однако это потребует финансирования из регионального бюджета в размере 100-160 млн рублей.

"В этой ситуации, наверное, вряд ли какое-то решение можно быстро принять. Здесь ситуация очень простая. Все эти маршрутки, вот это зло, которое не совсем эффективно работает. Можно, конечно, сколько угодно перевозчиков гонять и считать, сколько реально они выпустили техники на линию — всегда будет минус от норматива. Проблемы этих межмуниципальных маршрутов, которые де-факто являются внутригородскими, решаются только обновлением подвижного состава и запуском достаточного количества автобусов на линию. Но это деньги. Сейчас мы с минтрансом готовим соответствующую программу. Пусть на маршрут будут выходить автобусы средней вместимости, новые и комфортные. Мы сформируем запрос на финансирование и уже в летнюю корректировку его направим. Ничем, кроме как ресурсами и новыми перевозчиками, эту проблему системно не решить. Люди будут продолжать жаловаться, как не сокращай маршруты", — заявил глава правительства Михаил Смирнов.

В отношении нынешнего перевозчика 480-го маршрута власти ведут претензионную работу. Но минтранс может только направлять предостережения. Как пояснила первый замглавы ведомства, согласно действующему законодательству, нарушение расписания не является основанием для отзыва свидетельства. Да и выгонять перевозчика сейчас — не вариант, так как маршрут вовсе перестанет работать.

Свое мнение по поводу сложившейся ситуации эмоционально высказал прокурор Самарской области Сергей Берижицкий. Он раскритиковал минтранс за нерасторопность в решении проблемы:

"Это жалобы легли на стол минтранса в середине апреля, после моего приема граждан на заводе "Коммунар". Вы по большому счету ничего не сделали. Историю по поводу сокращения маршрута я слышу уже две недели. Нет ни действий, ни поступков, ни решения! А люди как стояли, так и стоят. Михаил Андреевич, вот при этом подходе, который вы сегодня проговорили, он, конечно, имеет право на жизнь, но тогда ищите нового министра транспорта. Проблемы людей не решаются, все находят какие-то отговорки. Перевозчик на этот маршрут вышел по конкурсу, он взял на себя обязательства, но не выполняет их. И мы при этой ситуации говорим: "Ну, да. Проблемы есть, давайте ждать". Чего ждать-то? Решайте вопросы перевозчиков. Вячеслав Андреевич, мы сегодня услышали монолог замминистра: нет ни сроков, ни понимания решения проблем. На мой взгляд, это неправильный подход. Люди опять будут стоять, сутками ждать автобуса. Я еще раз говорю, если вы не найдете решение этого вопроса, мы вам поможем его найти с выводами. Сколько люди могут страдать из-за вашей халатности? Это межмуниципальные маршруты — зона ответственности министра, правительства. Если он не найдет пути решения, я буду вынужден принимать более жесткие меры".

Однако выяснилось, что работа с перевозчиком зашла в тупик. На вопрос губернатора о том, сколько автобусов есть в распоряжении компании, заместитель министра транспорта ответила, что всего лишь 21.

"Перевозчик работает плохо. Мы с этим согласны. Мы принимаем решение о том, чтобы этого перевозчика замещать регулируемым маршрутом с новыми современными автобусами, и за это из бюджета платить, потому что мы не можем установить тариф для людей кратно выше, чем он установлен сегодня. Я считаю, что эти действия последовательно логичны и рациональны. Понимаю, что хочется немедленного результата и понимаю те лозунги, которые иногда звучат, но это не всегда возможно", — отметил в свою очередь глава правительства.

Дальнейшее обсуждение вариантов решения проблемы Вячеслав Федорищев решил продолжить с подчиненными отдельно.

"Помимо стратегического должно быть и оперативное решение проблемы, чтобы расшить ее сейчас", — отметил губернатор.