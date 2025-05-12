Артем Дзюба: "Шелия держал их в игре, но мы победили заслуженно"

После победы над "Ахматом" (3:2) нападающий "Акрона" Артем Дзюба прокомментировал исход встречи и момент со своей голевой передачей.
— Сейчас все очки важные, как матчи. Для нас было принципиально победить, чтобы повыше подняться в турнирной таблице и немного успокоиться. Вообще, постараемся догнать "Ростов" и "Рубин".
— Можете вспомнить момент с вашей голевой передачей?
— Сначала Роби (Роберто Фернандес — Прим. Волга Ньюс) хорошо поборолся на фланге, потом Лончар выиграл борьбу у двух оппонентов, мяч отскочил мне. Увидел, что Джаковац бежит, покатил Ифету под правую, зная, что у него хороший удар.
— "Ахмат" сравнял счет ближе к концу второго тайма — 2:2. Насколько это был тяжелый момент для твоей команды?
— Напряженный, потому что до равного счета я должен был забивать 100% момент с великолепной передачи Джурасовича. Мы были лучше и доминировали, имели множество моментов. Пропустили гол, они перехватили инициативу. В целом закономерная победа. Шелия держал их в игре, но мы победили заслуженно.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.