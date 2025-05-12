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Футбол Спорт

Артем Дзюба: "Шелия держал их в игре, но мы победили заслуженно"

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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После победы над "Ахматом" (3:2) нападающий "Акрона" Артем Дзюба прокомментировал исход встречи и момент со своей голевой передачей.

— Сейчас все очки важные, как матчи. Для нас было принципиально победить, чтобы повыше подняться в турнирной таблице и немного успокоиться. Вообще, постараемся догнать "Ростов" и "Рубин".

— Можете вспомнить момент с вашей голевой передачей?

— Сначала Роби (Роберто Фернандес — Прим. Волга Ньюс) хорошо поборолся на фланге, потом Лончар выиграл борьбу у двух оппонентов, мяч отскочил мне. Увидел, что Джаковац бежит, покатил Ифету под правую, зная, что у него хороший удар.

— "Ахмат" сравнял счет ближе к концу второго тайма — 2:2. Насколько это был тяжелый момент для твоей команды?

— Напряженный, потому что до равного счета я должен был забивать 100% момент с великолепной передачи Джурасовича. Мы были лучше и доминировали, имели множество моментов. Пропустили гол, они перехватили инициативу. В целом закономерная победа. Шелия держал их в игре, но мы победили заслуженно.

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