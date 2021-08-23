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Баскетбол Спорт

Лига губернатора BasketNights 3х3 завершилась суперфиналом в Самаре

САМАРА. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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22 августа на площадке в парке имени Юрия Гагарина прошел суперфинал летнего сезона Лиги губернатора Самарской области BasketNights по баскетболу 3×3, сообщает пресс-служба облправительства.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

В регионе баскетбол является одним из самых любимых и массовых видов спорта. Спортсмены Самарской области регулярно занимают призовые места в соревнованиях самого высокого уровня, выстроена единая система развития баскетбола — от спортивных школ до профессионального клуба "Самара". В настоящее время областная федерация баскетбола совместно с клубом "Самара" работает над созданием первой в истории губернии команды по баскетболу на колясках — в ней будут собраны игроки с повреждением опорно-двигательного аппарата с сохраненными функциями плечевого пояса и рук.

Одним из инициаторов проведения первого "ночного турнира" — BasketNights — стал Глава региона Дмитрий Азаров. Вопрос о его проведении был затронут в конце апреля 2021 года на встрече Дмитрия Игоревича с президентом Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко. Напомним, что тогда Кириленко выразил благодарность Губернатору за радушный прием на самарской земле и отметил, что порекомендует опыт Самарской области другим регионам.

 

Турнир 3×3 BasketNights — уникальный проект, который дал возможность поклонникам баскетбола заниматься любимым видом спорта в вечернее время, после работы или учебы, проводя время активно и с пользой для здоровья.

 

В первом "ночном турнире" приняли участие свыше 100 мужских и женских команд, которые проходили отборочные этапы в пяти крупных областных городах — Самаре, Тольятти, Жигулевске, Сызрани и Новокуйбышевске. Кроме того, на заключительном этапе соревнований к лиге присоединились представители Нефтегорска, получившее личное приглашение Губернатора Дмитрия Азарова и wild-карту, позволяющую спортсменам выступить сразу в суперфинале.

"Добраться до суперфинала удалось не всем, но это не повод отчаиваться, уверен, что в следующем году мы увидим еще больше команд, которые смогут составить достойную конкуренцию победителям первого сезона. Именно из массового спорта вырастают спортсмены профессионального уровня. Особенно приятно, что суперфинал проводится в День Государственного флага", — отметил Сергей Кобылянский, министр спорта Самарской области.

Накал спортивных страстей среди мужских команд продолжался до самого финала. В заключительном матче команда "Пес его знает" (Дмитрий Головин, Александр Оленев, Виктор Кашин) уверенно переиграла соперников из команды "Алькантара", за которую выступал в прошлом известный форвард 45-летний Сергей Демешкин. 

У женщин безоговорочным лидером стали представительницы БК "Самара" — Яна Митрофанова, Кристина Евсейчева, Виктория Трофимова и Мария Чернова. 

"Новый баскетбольный турнир — прекрасная задумка, которую все участники оценили по достоинству. Соревнования прошли в модном, современном формате. Конкуренция в турнире очень высока, что было не просто проложить путь к успеху", — поделился Дмитрий Головин, победитель турнира в составе мужской команды "Пес его знает".

На протяжении трех летних месяцев участники турнира боролись за призовые места. Победители турнира получили денежные сертификаты номиналом 50 тысяч рублей, за второе место — 30 тысяч, за третье — 20. Но как признаются сами участники, деньги — не главное. Любительские команды участвуют в массовом турнире ради поддержания спортивной формы и получения адреналина, выплескивая эмоции на спортивных площадках. 

В 2019-20 годах было  реконструировано и построено пять баскетбольных площадок, а в этом году завершится строительство еще одной — в парке "Дубки" в Новокуйбышевске. Новая спортивная инфраструктура доступна для всех желающих, поэтому каждый может оттачивать свое мастерство и достигать новых высот, приобщаясь к здоровому образу жизни.

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имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

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