Сбербанк открыл кредитную линию в 1,5 млрд рублей компании "Интерлизинг"

Сбербанк открыл федеральной лизинговой компании "Интерлизинг" кредитную линию объемом 1,5 млрд рублей сроком на 3 года. Кредитные средства будут направлены на финансирование сделок по предоставлению в лизинг транспортных средств, техники и оборудования.

"Интерлизинг" продолжает реализацию стратегического плана развития, направленного на увеличение доли на рынке и масштабирование хорошо зарекомендовавшей себя собственной конвейерной системы заключения и сопровождения лизинговых сделок. Одним из ключевых факторов развития лизингового бизнеса является диверсификация источников фондирования. Стабильное финансирование от крупнейшего российского банка обеспечит нам дополнительные возможности для заключения новых лизинговых сделок и помощь в развитии бизнеса наших клиентов", — комментирует генеральный директор компании "Интерлизинг" Сергей Савинов.

"Рынок лизинга сегодня развивается на отечественной арене весьма динамично. Предприниматели оценили выгодность такого вида аренды и активно его используют. Конкуренция тоже растёт, поэтому важно инвестировать в развитие компании, не допускать стагнации и, конечно, повышать уровень сервиса, как это делает наш партнёр, компания "Интерлизинг", — сообщил заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Анатолий Песенников.

ООО "Интерлизинг" — одна из ведущих компаний на лизинговом рынке РФ. Учреждена в 1999 году и входит в банковскую группу "Уралсиб".

Объем нового бизнеса по итогам первого полугодия 2021 года составил 14 млрд рублей, лизинговый портфель за год увеличился на 34% до 28,9 млрд рублей. Компания занимает 15-е место по объемам нового бизнеса в рейтинге лизинговых компаний, по данным рейтингового агентства "Эксперт РА". Филиальная сеть компании "Интерлизинг" насчитывает 35 представительств, клиентская база составляет более 8,9 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Официальный сайт компании: ileasing.ru